1972. szeptember 5. – a nap, amely örökre megváltoztatta a sport világát

1972 nyarán világszerte, különösen a kettészakított Németország nyugati felén, az NSZK-ban nagy várakozás előzte meg a 20. nyári olimpiát. Ezt megelőzően 1936-ban rendeztek ötkarikás játékokat a németek, amely elsősorban, mint a náci propaganda csúcspontja maradt meg sokak emlékezetében. Nem csoda hát, hogy a szervezők a Németországba 36 év után visszatérő olimpiát arra is szerették volna felhasználni, hogy az ország demokratikus, modern, kulturálisan sokszínű arcát mutassák meg a világnak. Így is indult az olimpia, ám az 1972. szeptember 5-én történtek örökre megváltoztatták az olimpiai mozgalmat, s nem mellesleg a világot. Az Újratöltve magazin 4. adása Magyarországon eddig még nem hallott részletességgel idézi fel a tragikus napot, amikor a terroristák behatoltak az izraeli csapat szálláshelyére, s végül 11 izraeli sportembert meggyilkoltak.

Az adásban nemzetközileg elismert sportolókkal, és érintett családtagokkal készített exkluzív interjúk is hallhatóak. A korabeli hangfelvételekkel kiegészített műsorban megszólal többek között Maya Kadosh, Izrael magyarországi nagykövete, Yael Arad, az Izraeli Olimpiai Bizottság elnöke, Aviram Shmuley, a túszok közül elsőként az életét vesztő birkózóedző, Moshe Weinberg unokaöccse, a müncheni olimpián gyaloglóként induló Shaul Ladany holokauszt túlélő, aki a terrortámadásnál másik épületben tartózkodott, ezért nem vált áldozattá, Alon Howard izraeli birkózó, aki csak szerencséjének köszönhetően nem tartózkodott az épületben, amikor a terroristák megjelentek, s Ulrike Meyfarth a németek Münchenben olimpiai bajnoki címet szerző magasugrója. Az akkori magyar küldöttség tagjai közül Schmitt Pál, Dunai Antal és Hargitay András, valamint a versenyekről tudósító Novotny Zoltán is felidézi az olimpiai faluban történteket, Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő pedig arról beszél, megelőzhető lett volna-e a tragikus véget érő támadás. Magazin arra is keresi a választ, hogy a Münchenben történtek miként változtatták meg az olimpiákat, s hogyan hatottak a világra.

