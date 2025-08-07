Világjátékok: Schmidt Gábor pozitív első tapasztalatokról számolt be



A sportigazgatási és fejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkár az M1 aktuális csatorna stábjának „fantasztikus” első tapasztalatokról mesélt azt követően, hogy bejárta a helyszínt.

„Pazar, amit a csengtui rendezők eddig mutattak” – szögezte le. Az esti nyitóünnepségre kitérve elmondta: nagy a készülődés, városszerte sok helyen jelenik meg az esemény, és mindenhol felkészült, udvarias önkéntesek fogadják az érkezőket. Kitért rá, a versenyzők beszámolója alapján „ötcsillagos a szállás, az étkezés és minden”, ő maga is ezt tapasztalta.

Schmidt kiemelte, a Nemzeti Versenysportszövetség munkatársai „nagyon alaposan és jól előkészítettek mindent”, így a magyar sportolóknak és az edzőknek csak arra kell koncentrálniuk, hogy „a sportteljesítményt le tudják majd adni”. Megemlítette, a nagy melegben a szabadtéri sportágaknál ez nem lesz egyszerű, ugyanakkor mindenre felkészültek a versenyzők.

A magyar küldöttség 2022-ben volt a legeredményesebb a világjátékokon: 11 arannyal, 7 ezüsttel és 9 bronzzal zárt az egyesült államokbeli Birminghamben. Arra a kérdésre, hogy megismételhető-e ez a sikeres szereplés, úgy válaszolt: nem szeret jóslásokba bocsátkozni, ugyanakkor meglátása alapján ahogy minden világeseményre, úgy a világjátékokra is nagyon erős csapattal érkeztek.

„Azért azt is látni kell, hogy évről évre egyre erősebb a nemzetközi mezőny mind az olimpiai, mind a nem olimpiai sportágakban” – hangsúlyozta Schmidt Gábor, aki elárulta, találkozott a magyar tájfutókkal, ők elmondták neki, hogy náluk lesz az első eredményhirdetés, „ezzel jelezve, hogy ott várnak minket; örültem, hogy ők ennyire pozitívak”. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség elnökeként megemlítette, hogy nagyon várja a maratoni kajak és a sárkányhajó versenyeit is.

A Nemzeti Versenysportszövetséget és a Magyar Karate Szakszövetséget vezető Mészáros János a 2005-ös, duisburgi esemény óta valamennyi világjátékokon ott volt, és saját tapasztalatai alapján úgy vélekedett, „biztosan nem rendeztek még ilyen körülmények között versenyt”. Kitért rá, a magyar sportolók közül egynek van fertőző torokgyulladása, amiből éppen kijövőben van.

A birminghami teljesítmény és a 27 érem meglátása szerint „megközelíthető, talán még akár túl is szárnyalható”, ugyanakkor ezt a reményét csak nagyon óvatosan fogalmazta meg. Rámutatott: 2022-ben a koronavírus-járvány után rendezték a világjátékokat, és „mi, magyarok, nagyon jól ki tudtuk használni a felkészülési időszakot, biztosítottuk az edzési lehetőségeket, ez helyzeti előnyt biztosított számunkra”.

A 12. világjátékokon 110 országból több mint négyezer sportoló vesz részt, akik 34 sportágban mérhetik össze tudásukat Szecsuán tartomány fővárosában. A magyar színeket 19 sportágban 72 sportoló képviseli.