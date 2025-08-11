Thomas Bachot a TF díszdoktorává avatják

A TF honlapjának hétfői beszámolója szerint az ünnepélyes eseményre az államalapítás ünnepén 10.30-tól kerül sor az egyetem Athén termében.

Bach vívóként az 1976-os montreali olimpián aranyérmet nyert a nyugatnémet tőrcsapat tagjaként, emellett világbajnoki címet is szerzett. A NOB-ot 2013-tól idén júniusig irányította.

A díszdoktori cím a legnagyobb elismerések egyike, amelyet egy egyetem adományozhat olyan személyeknek, akik kiemelkedő érdemeket szereztek saját szakterületükön, vagy jelentős hatást gyakoroltak az intézmény értékrendjével összhangban álló területekre.

„Thomas Bach díszdoktorrá avatása nemcsak a TF nemzetközi elismertségét erősíti, hanem szimbolikus üzenet is: az egyetem elkötelezett az olimpiai eszme, a sportszakmai kiválóság és a globális sportdiplomácia iránt. Az esemény lehetőséget teremt a hallgatók és oktatók számára, hogy közvetlen kapcsolatba kerüljenek a nemzetközi sportélet egyik legmeghatározóbb alakjával, és első kézből nyerjenek betekintést az olimpiai mozgalom jövőjébe” – áll a közleményben.

Korábban a TF díszdoktorává avatták többek között Lord Sebastian Coe kétszeres olimpiai bajnok középtávfutót, a 2012-es londoni olimpia szervezőbizottságának elnökét, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség vezetőjét; Juan Antonio Samaranch spanyol sportdiplomatát, a NOB 1980 és 2001 közötti elnökét; valamint Jacques Rogge belga sportvezetőt, a NOB 2001 és 2013 közötti elnökét.