Sportrádió

Nemzeti Sportrádió

Keresés
Menü

Szombaton megrendezik a Balaton-átúszást

Vágólapra másolva!
2025.08.07. 12:39
null
Szombaton rendezik a Balaton-átúszást (Fotó: Budapest Sportiroda)
Címkék
úszás Balaton Balaton-átúszás
A várható kedvező időjárási előrejelzések után szombaton megtartják a Révfülöp és Balatonboglár közötti 43. Lidl Balaton-átúszást.

A hagyományos viadalt korábban kétszer is el kellett halasztani, a HungaroMet siófoki obszervatóriumának időjárás-előrejelzése alapján a szervező, Budapest Sportiroda a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitány egyetértésével most úgy döntött, szombaton elrajtolhat a mezőny.

Az előrejelzés szerint reggel gyenge, változó irányú légmozgás várható, a déli óráktól a helyi szélrendszert egy-egy délnyugati befújás zavarhatja meg, amely csak kissé megélénkülő légmozgást okozhat, így jelentősebb hullámzásra nem kell számítani. Napközben kissé megnövekszik a rétegfelhőzet, amely megszűri a napsütést, azonban csapadék nem várható. A hajnali hőmérséklet 21 fok körül alakul, amely gyorsan melegszik és délutánra a vízparton 33 fok körüli értékek várhatóak. A víz hőmérséklete 23-24 fok körül lesz.

A rendezvény eredetileg telt házas volt a július 26-ra kiírt időpontra – már egy hónappal korábban minden hely elkelt – most viszont az új időpontra ismét megnyílt a nevezés lehetősége a klasszikus, 5,2 km-es távra, a SUP-os átkelésre és a 2,6 km-es féltávra is.

„Ahogy a 13 ezer nevező, aki korábban jelentkezett a 43. Lidl Balaton-átúszásra, úgy mi is szomorúan vettük, hogy az időjárás átmenetileg megakadályozta, hogy úszhassunk. Most végre eloszlottak a viharfellegek, szép az idő, így mindenkit szeretettel várunk, hogy részese legyen Európa legnagyobb nyílt vízi úszóeseményének. Minden készen áll!” – mondta Kocsis Árpád, a szervező Budapest Sportiroda vezetője.

 

úszás Balaton Balaton-átúszás
Legfrissebb hírek

…és Darnyi Tamás berúgta az ajtót

Népsport
5 órája

Úszás: több éremhalmozó, egy korosztályos magyar csúcs az ifi ob-n

Utánpótlássport
2025.08.03. 16:43

Sós Csaba is elmondta a véleményét a magyar úszók szingapúri szerepléséről

Vizes vb 2025
2025.08.03. 15:52

Vizes vb: Zombori döntős 400 méter vegyesen, női úszóink nem jutottak tovább

Vizes vb 2025
2025.08.03. 07:33

Molnár Dóra hetedik lett 200 háton, Kós Hubert új országos csúccsal döntős 50 méteren

Vizes vb 2025
2025.08.02. 14:22

Kiváló magyar szereplés a vizes vb szombati úszó előfutamain

Vizes vb 2025
2025.08.02. 07:13

Vízidémonok – Csinta Samu publicisztikája

Úszás
2025.08.01. 23:27

Veszprém és a Bakony–Balaton régió viselheti az Európa Sportrégiója 2026 címet – hivatalos

Egyéb egyéni
2025.08.01. 21:08
Ezek is érdekelhetik