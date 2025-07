Csallóközcsütörtök versenyzője nyerte a Felvidéki Vágta kilencedik évadát

A Felvidéken először 2015-ben megrendezett lovas versenyt idén már kilencedik alkalommal tartották meg annak hagyományos helyszínén a Csallóköz központjának számító Dunaszerdahely részét képező Sikabony repülőterén.

A Felvidéki Vágtáról annak első három helyezettje és alanyi jogon a vendéglátó Dunaszerdahely lovasa jut tovább a budapesti Nemzeti Vágtára. A felvidéki lovas versenyen a második helyet a dunaszerdahelyi versenyző, Pőthe Zoltán szerezte meg, Tizián nevű lovával. A harmadik helyet a somorjai versenyző, a vágtán először rajthoz álló Bogár Miklós és Makadám nevű lova szerezte meg.

Mivel a vendéglátóként „zöldkártyás” Dunaszerdahely versenyzője a második lett, így az alanyi jogú továbbjutással a negyedik helyezett versenyző jut ki a Nemzeti Vágtára, aki pedig Nyárasd versenyzője, Baranyovics Blanka és O’Bajan Helma nevű lova.

A Felvidéki vágta keretében az idén is megtartották a fiatalabb lovasok versenyét, a Kishuszár vágtát és a legfiatalabbak mérkőzését, a Gyerekhuszár vágtát is, amelyekben egyaránt az első két helyezett szerez továbbjutást.

A felvidéki Kishuszár vágtát Dunaszerdahely versenyzője Kohút Linda nyerte, a második helyet pedig Egyházkarcsa versenyzője, Mórocz Lilien szerezte meg. A Huszárgyerek vágta első helyezettje Bős versenyzője, Molnár Borbála lett, a második helyen pedig Szentmihályfa versenyzője, Horváth Evelin jutott tovább.

A Felvidéki vágta az idén is számos látogatót vonzott a sikabonyi repülőtérre, ahol az előző években megszokottá vált kísérőrendezvények mellett újdonságok is várták a látogatókat, a programon egyebek mellett különböző lovas attrakciók, koncertek, kézműves udvar, és honfoglaláskori bemutató is szerepelt.