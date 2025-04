Október első hétvégéjén rendezik az idei Nemzeti Vágtát

A 18. alkalommal sorra kerülő viadalra 11 elővágtán lehet kivívni az indulás jogát.

„Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovas versenyének első napján Huszárgyerek, Kishuszár és felnőtt előfutamokat rendezünk, valamint lesznek Fogatvágta és Kocsitoló előfutamok is” – mondta Szotyori Nagy Kristóf, a Nemzeti Vágta versenyigazgatója.

A 18 éves Nemzeti Vágta idén a fiatalokra fókuszál, hiszen több mint tízezer fiatal a Nemzeti Vágta miatt kezdett el lovagolni. A versenyzők idén is három korcsoportban állnak rajthoz: a 10 és 13 év közöttiek a Huszárgyerek Vágtán, a 14 és 17 év közöttiek a Kishuszár Vágtán indulnak, a 18. életévet betöltött lovasok pedig a Nemzeti Vágtán mérkőznek meg egymással. A pálya – a tavalyihoz hasonlóan – idén is jól lovagolható, ló-kímélő, kiváló talajú pálya lesz, amelynek kialakításában 2024-ben a versenyzők véleményét is figyelembe vették. 2023-tól az Elővágtákon és a Nemzeti Vágtán magyarországi település csak magyar tenyésztésű lóval indulhat. Határon túli település indulhat magyar tenyésztésű lóval vagy a települése országában tenyésztett lóval; ezek a szabályok nem változnak” – közölték a szervezők.

A Nemzeti Vágta versenyszabályzata szerint az a ló, amely a Nemzeti Vágta versenyében háromszor első helyezést ér el, a Nemzeti Vágta örökös bajnoka lesz, és a versenyben többször nem indulhat. Így a tavaly történelmi sikert elért Galaxy – amely három egymást követő évben, három különböző település három versenyzőjét juttatta leggyorsabban a célba – idén már nem állhat rajthoz.

A versenyzők a Nemzeti Vágtára idén is Magyarországon és a határainkon túl tartott Elővágtákon vívhatják ki az indulás jogát. Jelenleg 11 Elővágta van tervbe véve, amelyeken 60 települést képviselő lovas jut el Szilvásváradra.

Az idei Nemzeti Vágta összdíjazása 14.1 millió forint, a verseny győztese 5 millió forintot kap, a Nemzeti Sport rendszeres médiapartnere az eseménynek.