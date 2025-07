Távlovagló ob: Bugacon négy távon versenyeztek a lovasok

A Bugaci Ménes Alapítvány által szervezett versenyen a harminc magyar mellett egy francia sportoló is indult a pusztában. A versenyzők több kategóriában indultak, volt 80, 60, 40 és 20 kilométeres táv is. A viadalon nemcsak hivatásos, hanem szabadidő lovasok is részt vehettek, nekik ugyanúgy szigorúan be kellett tartaniuk az állatvédelmi és állatjóléti szabályokat.

A Kiskunsági Nemzeti Park területén, a határtalan pusztában szabadon vágtázhattak a lovasok, nem kellett aszfaltutakat kerülgetniük, településeken keresztül lovagolniuk. A lovak számára kitűnő terep a Kiskunsági Homokhátság talaja. A versenyzők a hosszú távokon gyönyörködhettek a puszta szépségében, megcsodálhatták a szilaj szürkemarhákat és a rackanyájat.

Az utánpótláskorú versenyzők kipróbálhatták a lovassportok más szakágát is, így a díjugratást, amelyben 57 gyerek indult, tizenketten pedig sikeres vizsgát követően rajtengedélyt kaptak.

TÁVLOVAGLÓ OB

A GYŐZTESEK

80 km: Sitku Orsolya (Saghia Szamóca)

60 km: Halter-Berta Hedvig (Koheilan Azeen)

40 km: Baki György (Shagia Sebes)

20 km: Posztobányi Réka (Favorit)