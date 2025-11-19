Per Johansson: Ha valaki tökéletesnek érzi magát, azzal kiírja magát a trófeákért zajló versengésből

Szerda délelőtt a Sport Forum Hungary a Magyar Edzők Szakmai Napjával vette kezdetét, amelynek keretein belül az érdeklődők olyan neves szakemberek előadásait hallgathatták meg, mint Suvi Mikkonen, Bob Bowman és Per Johansson.

A finn Suvi Mikkonen tíz évvel ezelőtt csiszolatlan gyémántokat talált Tenerifén. Akkor még aktív tekvandósként edzőtáborba utazott a Kanári-szigetekre, és amikor megérkezett, még nem sejtette, hogy ez az útja mindent megváltoztat. A sors összehozta őt két, akkor kilencéves gyerekkel, a Márton ikrekkel, Vivianával és Luanával, akik nem sokkal később követték őt Madridba. Tíz évvel később Viviana olimpiai bajnok, Luana kétszeres világbajnok, pedig még mindig csak 19 évesek.

„Már az első pillanatban láttam a szemükben egy különleges ragyogást, minden pillanatban odafigyeltek arra, amit mondtam nekik, mindig is nyitottak voltak a közös munkára, folyamatosan tanulni akartak. Emellett az édesanyjukkal is különleges kapcsolatot alakítottam ki. Továbbra is elkötelezett vagyok irántuk, Los Angelesben a dupla aranyéremért küzdünk majd” – mondta a sikeredző, aki az edzői filozófiájába is beavatta az őt és tanítványai szavait figyelő közönséget.

„Nem szabad beleragadni a negatív dolgokba. Ha nyersz, az nagyszerű, de ha veszítesz, akkor vége a világnak – ez az alap felfogás. Minden edzőkollégámat arra kérem, hogy tanítsák meg a sportolóiknak, hogy a győzelem és a vereség nem minden! Mi is arra próbáljuk ösztönözni Luanát és Vivianát, hogy álljanak készen a pillanatra, amikor a lehetőség megérkezik. Ez a jó mentalitás alapja.”

Suvi Mikkonen a dupla aranyért küzd a Márton ikrekkel (Fotó: Dömötör Csaba)

A Győri Audi ETO női kézilabdacsapatának a vezetőedzője, Per Johansson a rá jellemző nyíltsággal és kendőzetlen őszinteséggel beszélt a siker receptjéről, amivel a magyar sztárcsapatnál is sikerült győztes csapatot építenie. A svéd szakember már az elején kiemelte, hogy szerencsés, mert 2024 tavasza óta egy olyan nagy hagyományú klubban dolgozhat, mint a Győr, ahol minden adva van a sikerhez.

„Már huszonegy különböző országból érkező játékossal dolgozhattam együtt, akik mindannyian különböző értékeket hoztak magukkal. Én magam Svédországból jövök, ahol az önmegvalósítás nagyon fontos része az életnek. Az afrikaiaknak a túlélési ösztönük a nagyobb, de van brazil játékosom és korábban dél-koreaival is dolgozhattam együtt. Mindenki a saját kultúráját hozza, nekem ezt kell összegyúrnom csapattá. Svédországban nem a hibákra koncentrálunk, hanem a jó dolgokra. A jó dolgok hozzák az újabb jó dolgokat. Amikor Montenegróban vagy Oroszországban dolgoztam, furcsállták, hogy jó kritikát adok róluk. Pedig mindenki jól szeretné érezni magát a munkahelyén. Ehhez az is kell, hogy folyamatosan megkérdezzük a társainkat.”

Johansson előadásából kiderül, hogy a kiemelkedő vezetői képességhez élethosszig tartó tanulás szükséges. Svédországban már nagyon fiatalon elkezdett edzősködni, az értékrendje pedig a hidegháború alatt alakult ki. „Ha valaki tökéletesnek érzi magát, azzal kiírja magát a trófeákért zajló versengésből” – vallja.

Saját elmondása szerint a Győrt a klubnál lévő munkamorál teszi egyedülállóvá. Nem számít, hogy az oda érkező edző vagy játékos korábban hány trófeát nyert, csak az számít, hogy az adott pillanatban mit ér el az ember. A sikernek több aspektusa van, amit a legtöbben nem látnak, egyedül az érmek vannak a kirakatban. A lényeg az útban rejlik és abban, hogy minden nap a határainkat feszegessük, új módszereket találjunk annak a felfedezésére, amit szeretnénk elérni.

Bob Bowman a texasi egyetemről jelentkezett be (Fotó: Dömötör Csaba)

A nap legnevesebb előadója, Bob Bowman egyenesen a Texasi Egyetemről jelentkezett be. Az online előadásra ugyanúgy megtelt a legnagyobb terem, mint a korábban fellépett edzőlegendák prezentációjára. Az amerikai szakember minden idők legeredményesebb úszóját, a 23-szoros olimpiai bajnok Michael Phelpst vezette a csúcsra, majd ugyanezt megtette Kós Huberttel is, ahogyan a francia Léon Marchand is neki köszönheti a párizsi ötkarikás sikereit. A Sport Forum Hungary-n a programjának az alap értékeibe vezetett be minket.

„Az őszinteség triviálisan hangozhat, pedig nagyon fontos. Az egészséges kapcsolat nem jöhet létre, ha az edző és tanítvány között nincs meg az őszinteség. Mindenkinek vállalnia kell a felelősséget a cselekedeteiért, tisztában kell lennie, hogy minden tett következményekkel jár. Legyen meg az egészséges versenyszellem, nálunk az úszók még az edzések után olyanokban is versengenek, hogy ki dobja be először a kukába a szemetet. Emellett fontos a megfelelő ellenálló képesség is. Az, hogy a siker folyamatosan, lineárisan jön, az egy óriási illúzió! Neked edzőként arra kell megtanítanod a tanítványaid, hogyan viseljék a kudarcokat, hogyan viseljék el, amikor nem mennek a dolgok. Mi a Texasi Egyetemen nem szeretnénk megóvni a versenyzőket a kudarctól, arra kell őket megtanítani, hogy ellenálljanak. Az utolsó pillére a programunknak a tisztelet. Tiszteld a csapattársaid, az edződ, a folyamatot, amit követsz, a környezetet, amiben dolgozol és nem utolsósorban saját magad!”

Ahogyan minden sikeres edző, úgy Bowman is a hosszú távú fejlődésben hisz, az edzésprogramja is e szerint épül fel. Arról is beszélt, hogy szerinte a sportban is nagyhatalom Egyesült Államokban sem minden tökéletes. A szülők ugyanis elkezdték olyan programokba tenni a gyerekeiket, amik már a profi, felnőtt sportolóknak való, nem pedig a fejlődésben lévő egyéneknek.

„Ezzel a fejlődés folyamatának fontos részét veszik el, a fiatalok nem a megfelelő fizikai elkészítést kapják meg a megfelelő időben. 13 évesen férfiként akkor se nyersz olimpiát, ha szupertehetség vagy” – mondta Bowman.