Négy F1-es csapat is különleges festéssel érkezik Las Vegasba

2025.11.19. 13:43
Holografikus mintázatban láthatjuk a Racing Bulls autóit Las Vegasban (Fotó: X/Racing Bulls)
F1 Williams Racing Bulls Sauber Alpine Las Vegas-i Nagydíj
A Formula–1-es csapatok egymás után jelentik be, hogy különleges, úgynevezett one-off festéssel készülnek a közelgő versenyekre, – eddig négy istálló jelentette be, hogy az eddigitől eltérő megjelenéssel készül a Las Vegas-i futamra.

WILLIAMS

Williams csapata volt az első, aki bejelentette, hogy különleges festéssel indul neki a Las Vegas-i Nagydíjnak. Teljesen fekete – ezzel tisztelegve a csapat főszponzora, az Atlassian és annak mesterséges intelligencia-alapú megoldása, a Rovo előtt. A fekete alapfestést szivárványszínű elemek díszítik, amelyek – a csapat tervei szerint – az éjszakai fényekben különösen látványosan csillognak majd. James Vowles csapatfőnök így nyilatkozott:  „Ez a látványos festés a legfrissebb példája annak, hogyan dolgozunk együtt az Atlassiannal, amely segít felgyorsítani technológiai átalakulásunkat és visszahozni a Williamst az élen járók közé."

ALPINE

Visszatér a rózsaszín – különösen az oldaldobozokon. A csapat utalt arra, hogy a szezon mindhárom hátralévő futamán ugyanazt a festést fogja használni, a közösségi médiában megjelent bejelentésben pedig tömören így fogalmaz: „Egy csipetnyi rózsaszínnel zárjuk az évet”.

SAUBER

A Sauber az idei harmadik különleges festésére készül. A mostanival elköszön a Stake-től, jövőre ugyanis Audiként már új főtámogató segíti a csapatot.

Az új festés a „Final Lap” azaz „Utolsó kör” nevet kapta. Ez a különleges dizájn kizárólag a Las Vegas-i Nagydíjon lesz látható, és az F1 egyik legikonikusabb szimbólumából, a kockás zászlóból merít ihletet.

RACING BULLS

A Racing Bulls csak úgy ragyogni fog ezen a hétvégén, ugyanis különleges, holografikus mintázatot visz a pályára. A csapat teljes garázsa új dizájnban jelenik meg, a pilóták pedig egyedi versenyruhát, cipőt és kesztyűt viselnek majd.

A különleges festést a Cash App Visa Card termékcsalád legfrissebb tagja, a Holo Card inspirálta. Peter Bayer, a csapat vezérigazgatója szerint a Racing Bulls rendkívül kreatív volt a 2025-ös évben végrehajtott egyedi festéseivel, ez a mostani kiemelkedik közülük.

 

