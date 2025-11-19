Nem esett jól neki a futás, mégis a legjobb női versenyző lett Pomázon

„Ez a hétvége sokat jelentett nekem. Amiket kaptam, többet érnek, mint néhány szép fémdarab” – ezt írta a pomázi spartan-trifectahétvége után közösségi oldalára.

A magyar versenyek mindig fontosak számomra, ha tehetem, mindegyiken részt veszek – mondta a Csupasportnak Borza Helga. – Habár ritkán csinálok ilyet – évente egyet –, de a pomázi trifectán mind a három távon versenyeztem. Rendesen elfáradtam a végére, de utána volt egy kis időm pihenni. Küzdelmes napokon voltam túl Pomázon, bevallom, nem nagyon volt olyan pillanata, ami jólesett.

Vegyük szépen sorban a három futamot, kezdjük az elsővel: az elit kategóriában harmadik helyen végzett beast távon.

Borza Helga jókedve érthető, a legjobb női eredményt érte el Pomázon

(Fotó: Spartan Race Hungary)

Nehéz dolgunk volt, ugyanis a semmiből megérkezett a versenyre a korábbi világbajnok Hortobágyi Eszter, így az első hely gyakorlatilag már a rajt előtt elkelt. Azonban a szlovák színekben induló versenyzőn kívül is akadtak még nagyon jó spartanosok a mezőnyben, sokakkal együtt küzdöttük a közép-európai sorozatban (CEU) is. Hatalmas tempót diktáltunk az élbolyban, többen harcoltunk az érmes helyezésekért, vagyis az ezüstért és a bronzért. Most is az döntött, ki hibázik kevesebbet, Hortobágyi bedobta a dárdát, a magyar társam hibázott, s mivel nekem sikerült, illetve a multi is ment, harmadik helyen értem be a célba. Hibátlan futamot teljesítettem, nagy küzdelem volt, elképesztő tempóban futottunk. Örülök a harmadik helynek, és annak, hogy nem követtem el hibát.

Másnap reggel következett a sprinttáv, amelyen elitben szintén harmadik lett.

A másnap reggeli versenyen éreztem, hogy fáradt vagyok, bennem volt még az előző napi beast. Természetesen voltak olyan versenyzők, akik nem vettek részt a beasten, így velük szemben hátrányban érezhettük magunkat. Tóth Laura nagyon elhúzott tőlünk, igyekeztem követni, sokáig a második helyen haladtam, de nagyon közel volt hozzám a harmadik, negyedik és ötödik lány. Egyben volt a mezőny, a dárdánál hibáztam, így büntetőznöm kellett, a mögöttem érkező bedobta és megelőzött. A burpeezés után mentem is tovább, a multit letudtam, így nagy meglepetésemre a harmadik helyen végeztem. Nem számítottam rá, hogy sprintben is sikerül érmet nyernem.

Még aznap jött a harmadik szám, azaz korosztályban a super.

A kiváló spartanos büszkén mutatta megnyert érmeit a díjátadót követően

(Fotó: Spartan Race Hungary)

Bevallom őszintén, a beast és a sprint után nem sok kedvem volt a superhez, de ha már ott voltam, természetesen mindent beleadtam. A superben nem volt elit, csak korosztályos kategória, akadtak nehéz akadályok, de bíztam benne, hogy nem hibázom – így is lett, aranyérmet szereztem. Remek hétvégén vagyok túl, de ha a három futamból egyet kellene választani, akkor a beast volt a legfontosabb. Sőt, a teljes hétvégén figyelve összetettben a nők között első lettem, míg az abszolút rangsorban, a fiúkat is figyelembe véve a tizedik helyen végeztem, amire nagyon büszke vagyok.

Említette, hogy a pomázi trifectahétvége után egy kis pihenő következett, azonban ebben az esztendőben van még versenye.

Való igaz, jólesett egy kis pihenő, majd november végén következik Abu-Dzabiban a beastvilágbajnokság. A célom az, hogy kiadjam magamból a maximumot, az pedig majd kiderül, ez mire lesz elég. Ha azt a formát tudom hozni, mint Pomázon, akkor szép világbajnokság vár rám.

