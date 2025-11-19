Nemzeti Sportrádió

Videó: TikTok-kihívást vállaltak a győri női kézisek – ezúttal dalra fakadtak

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2025.11.19. 15:31
null
Címkék
Győri Audi ETO KC vicces videó Hatadou Sako női kézilabda NB I
Újabb internetes kihívás teljesítésére vállalkoztak a női kézilabda NB I-ben szereplő Győri Audi ETO KC játékosai: a hölgyek ezúttal énektudásukról adtak számot követőiknek.

A TikTokon elterjedt kihívás lényege, hogy Lady Gaga dalának, a Bad Romance-nak az első sorát kell elénekelni. A Kisalföld kiszúrta, hogy a győri játékosok is vállalkoztak a kihívásra, amelyről a videót Hatadou Sako, a csapat kapusa meg is osztotta az oldalán.

A felvételen hat győri játékos énekel: Sako mellett Kristina Jörgensen, Dione Housheer, Veronica Kristiansen, Linn Blohm és Kelly Dulfer. Kinek van a legjobb hangja?

Íme, a videó:

@hatadousako C’est encore nous, petit défis pour vous 😂😭 À vous de deviner quelle voix appartient à qui 🎤☔️ J’attends vos réponses en commentaire 🤪 ——————————————— It’s still us, small challenges for you 😂😭 Guess which voice belongs to whom 🎤☔️ I am waiting for your answers in the comments 🤪 @Kristina Jørgensen @kellydulfer @Dione Housheer @Veronica Kristiansen @LinnB5 ♬ son original - Hatadou Sako

 

Győri Audi ETO KC vicces videó Hatadou Sako női kézilabda NB I
Legfrissebb hírek

Három klasszis érkezését jelentette be az FTC női kézilabdacsapata – hivatalos

Kézilabda
49 perce

Hosszabbított beállójával a DVSC

Kézilabda
18 órája

Női kézilabda NB I: megműtötték a Mosonmagyaróvár beállóját

Kézilabda
2025.11.19. 20:08

Az Odensétől igazolt olimpiai bajnok norvég balátlövőt a Győr – hivatalos

Kézilabda
2025.11.19. 09:16

Fodor Csenge vállalta volna a vb-t, de a győri csapatorvos szerint csak jövőre lesz játékra képes

Kézilabda
2025.11.18. 20:49

Női kézilabda NB I: hosszabbított a DVSC egyik legjobbja – hivatalos

Kézilabda
2025.11.18. 17:48

Kézilabda: Las Vegasban játszik a Szeged és a Győr

Kézilabda
2025.11.18. 10:51

Női kézi: véget ért Szöllősi-Zácsik Szandra idénye

Kézilabda
2025.11.17. 16:41
Ezek is érdekelhetik