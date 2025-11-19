Videó: TikTok-kihívást vállaltak a győri női kézisek – ezúttal dalra fakadtak
Újabb internetes kihívás teljesítésére vállalkoztak a női kézilabda NB I-ben szereplő Győri Audi ETO KC játékosai: a hölgyek ezúttal énektudásukról adtak számot követőiknek.
A TikTokon elterjedt kihívás lényege, hogy Lady Gaga dalának, a Bad Romance-nak az első sorát kell elénekelni. A Kisalföld kiszúrta, hogy a győri játékosok is vállalkoztak a kihívásra, amelyről a videót Hatadou Sako, a csapat kapusa meg is osztotta az oldalán.
A felvételen hat győri játékos énekel: Sako mellett Kristina Jörgensen, Dione Housheer, Veronica Kristiansen, Linn Blohm és Kelly Dulfer. Kinek van a legjobb hangja?
Íme, a videó:
