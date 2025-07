Törőcsik és Hárspataki is éremért utazik a világjátékokra

„Nekem van egy olyan szokásom, hogy nem szoktam hangosan kimondani, mit szeretnék pontosan elérni. (...) Métereket nem is tudok mondani, de azt igen, hogy elképesztően kemény lesz a mezőny, ez lesz az év legkeményebb versenye. Ha dobogón tudok majd állni, annak én nagyon fogok örülni, de a kisagyamban mindig van egy B-terv, ami idővel megelőzi az A-tervet, s ez most az, hogy ennél is többet szeretnék elérni” – fogalmazott Törőcsik Zsófia.

„Nekem a pályafutásom során kialakult egy kollekcióm, s mindig azt mondtam, hogy akkor szeretném abbahagyni az élsportot, amikor ez teljes lesz. Ez 2022-ben Birminghamen nem jött ki, de a mostani felkészülés után azt tudom mondani, hogy mindenképpen éremért szeretnék kimenni, minél fényesebb, annál jobb. Nehéz lesz, nagyon erős a mezőny, de én éremért megyek” – így Hárspataki Gábor.

A 2025-ös világjátékokat augusztus 7. és 17. között rendezik a kínai Csengtuban.