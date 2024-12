Ötven év után ismét magyar világuralom jöhet párbajtőrben

– A magyar bajnokság egyéni viadalán a vártnál hamarabb esett ki, de a versenyt is az eredetileg tervezetnél hamarabb rendezték meg – a beszélgetésünk témája nem az ob, ám egy kérdés erejéig azért indítsunk ezzel: nagyon megérintette a korai búcsú?

– Mondtam már sokszor, hogy én szeretem a pofonokat – válaszolta mosolyogva Siklósi Gergely, aki januárra ígérte visszatérését a párizsi olimpia után, ám ezen változtatott az ob miatt, ott pedig búcsúzott a negyeddöntőben. – Tokió után ugyanez történt, s bár ezúttal már rutinosabban álltam hozzá, csak december elején kezdtem el vívni, így az állóképességem még nem bírta a tempót, amelyet a bajnokságon hozni kellett volna, és azt sem, amit én szerettem volna hozni.

– Az olimpia után hosszabb pihenő következett, de mi követte ezt? Mit csinál másként, mint Tokiót követően?

– Eddig is volt olyan edzőm, aki a kondicionáló edzéseimért volt felelős, ő is az atlétikából jött, aztán az olimpia után váltottam: a kondiedzéseimet Zsivoczky-Farkas Györgyi, a korábbi többpróbázó irányítja – változott az edzéseim intenzitása, azok megközelítése, nagyobb hangsúlyt kap a felkészülésemben az alapozási időszak. Korábban erre sosem tudtam elegendő időt szánni, ez a problémám megoldódni látszik. Az egész évem meg van már tervezve, Györgyivel pedig nagyon jó a kapcsolatom: elsősorban a Honvédban kerestem edzőt. Szeretem a klubomat, szeretek oda járni, szeretem azt a miliőt, ami ott van, így az volt a célom, hogy az edzéseim zömét oda tereljem.

– Változás az is, hogy immár férjként éli az életét, ez nyilvánvalóan másfajta lelkiállapotot jelent.

– Erősebbé tesz, és komolyabb emberré. Van még egy védőháló körülöttem, amelyik, remélem, sohasem fog sérülni.

– Ezek a változások, ezek a pihenést követő lépések már egyértelműen Los Angeles jegyében történnek, vagyis már most, Párizs után nem sokkal a következő olimpia tükrében tesz tulajdonképpen mindent?

– Igen. Párizs előtt azt mondtam, egyértelműen a csapat a fontos. Ezután is így lesz, vagyis a csapatkvalifikáció kiemelt jelentőséggel bír, ám már vagyok annyira rutinos és van annyi energiám, hogy azt be tudom osztani, így a csapat mellett az egyéni is nagyobb szerepet kap Los Angelesig, mint az előző három évben. A versenyeken mindig előbb van az egyéni, s aztán jön a csapat, jut majd elég erőm és energiám mindkettőre.

– Hogyan kell továbbmenniük az úton?

– Több fontos feladatunk van, az egyik az, hogy az olimpiai siker megélése után mindenki vissza tudjon térni teljes valójában a pástra – nemcsak a kifelé megélést értem ezalatt, hanem azt is, hogy ezt az eredményt fel kell dolgozni, le kell zárni, hiszen a jövőben nem a párizsi arany adja a tusokat. A másik fontos lépés, hogy milyen célokat jelölünk ki: nem hátrafelé kell néznünk, hanem előre. – Azt mondta, az egyik céljuk nem lehet más, mint a címvédés Los Angelesben.

– Engem edzőként is rendkívüli módon motivál: elsőként a sikeres olimpiai kvalifikáció, majd a címvédés. De azért vannak köztes céljaink is, mondjuk, meg kellene próbálni egy világbajnoki címet is begyűjteni. Borzasztóan nehéz lesz, észlelhető már most, hogy az ellenfelek nagyon készülnek ellenünk. – Mi a buktatója az olimpiai aranynak, ha van egyáltalán ilyen?

– Számos buktatója van. Például az, ha egy versenyző magasabbra teszi a mércét annál, mint ahol valójában van, vagyunk, mert ez képes a sportolót negatív spirálba vinni. Mindig tisztán kell látnunk a helyzetünket, hiszen nem lehetünk állandóan csúcsra járatva. Bizony elő fog fordulni a jövőben is, hogy megvernek minket, hogy valami nem úgy alakul, ahogyan azt terveztük. – Nem nehéz előrenézni? Az ember folyton csak a döntőt élné újra meg újra, meg persze az ünneplést.

– Dehogynem nehéz: mindannyian szívesen megállítanánk az időt, az élet azonban megy tovább. Fel kell magunkat vértezni, és elképesztően sokat kell dolgoznunk. Mert tudjuk, ami ma elég, az holnap kevés. – Sokan mondják, hogy a magyar férfi párbajtőrvívás újabb aranykorszaka jöhet, még többen emlegetik a régi nagy elődöket – hogyan vélekedik erről a megállapításról?

– Mi ilyet nem mondunk ki, ám ha kívülről mások, sokan igen, lehet benne valami. Számomra az az üzenete ennek a kijelentésnek, hogy még inkább gondolkozzak el azon, milyen minőségi és mennyiségi munkát kell elvégeznünk a jövőben. Garantálni, ígérni persze semmit sem lehet – nem is tudunk. Dancsházy-Nagy Tamás, a férfi párbajtőrcsapat vezetőedzője: A jövőben nem a párizsi arany adja majd a tusokat

– Az olimpiai csapatarany után azt nyilatkozta, Tokiónak az egyéni éremmel a szeme előtt vágott neki, Párizsban a csapat volt a fontos, Los Angelesben mindkettőre figyel – ezt tartja továbbra is?

– Igen.

– Nem fél ezt kimondani?

– Kimondtam Tokió előtt – sikerült. Kimondtam Párizs előtt is – sikerült. Ha Los Angelesben nem sikerül, netán csak egy érem jön össze, mert az, hogy egy sem, „erős lenne”, abból majd tanulok, és előttem van még Brisbane, sőt, a további olimpiák is. Mindent megteszek azért a következő három és fél évben, hogy egyéniben és csapatban is egyre sikeresebbek legyünk. Azt gondolom, ha jól csinálom, most jön, jöhet a legjobb korszakom.

Siklósi Gergely a tokiói egyéni ezüst után Párizsból csapataranyat hozott: Los Angelesre duplázást tervez… (FOTÓ: KOVÁCS PÉTER)

– Meg aztán nem is arról híres, hogy felelőtlenül ígérget, ugyanakkor a kimondott szónak van ereje is, nem?

– Azzal, hogy kimondom a célt, nem gyengítem azt. Valóban van ereje, és én ehhez felelősséget is társítok. Ha már kimondtam, hogy így gondolom, ezt szeretném, ehhez tartanom is kell magamat.

– Nagyon erős a párizsi négyes, ám vannak feltörekvő fiatalok, s ketten, Kovács Gergely és Keszthelyi Zsombor az őszi két világkupa-viadalon bizonyítottak is, hiszen Andrásfi Tiborral és Koch Mátéval mindkét versenyt megnyerték. Milyen majdhogynem állandó harcban élni?

– Harc eddig is volt, mindig akadtak olyanok, akik „fenyegették” a csapatot.

– De ez milyen hatással van önökre, a csapat alaptagjaira?

– Nagy Dávid és én nem kezdtünk el versenyezni októberben, Dávid nyugodt, én is az vagyok, Andrásfi Tibi a csapat oszlopos tagja, Koch Máté pedig már vk-aranyat is nyert az ősszel – mindannyian úgy gondoljuk, a szezon második felében, vagyis tavasszal dől majd el, ki mire képes. Az olimpiai csapatnak van egyfajta védettsége, ám adott esetben a négyes meg is bontható, s ezt a kitételt magamra is vonatkoztatom, vagyis ha nem hozom az eredményeket, én sem vagyok és leszek mozdíthatatlan.

A párizsi olimpián fontos volt minden magyar, de a férfi párbajtőrcsapatot kiváltképp a szívügyemnek tartottam, aztán persze az én szívem is megállt egy pillanatra a döntőben, amikor a végén döntetlen lett az állás…

Úgy érzem, nagy sorozat várhat a fiúkra, akik fiatalok, tehetségesek, és ahogy látom, érzékelem, szeretik is egymást, vagyis megvan a kohéziós erő és a szolidaritás közöttük. Bennük van a lehetőség, a nagy eredmény, de nagyon fontos, hogy akarják a sikereket a jövőben is – emlékszem, mi egy idő után már úgy vágtunk neki a versenyeknek, hogy az ezüstöt sem akartuk: hittünk magunkban, és ezt látom ezen a csapaton is. Ha ez az elszántság megmarad, messzire érhetnek el a srácok. És ami még fontos: diplomás emberekből állt a csapatunk, és tanulnak a mostani fiatalok is, ez pedig erőt adhat, azt az érzést hozza ez magával, hogy az élet bármely területén képes vagy megállni a helyedet. NS -szakértő: Schmitt Pál, olimpiai bajnok párbajtőrvívó

– Boczkó Gábor szövetségi kapitány ugyanakkor azt egyértelműsítette, hogy a fegyvernemen belül a csapatba kerüléshez egyértelműen egyéni eredmények is szükségesek.

– Ezzel egyet is értek. A két fiatal ezen a két világkupa-viadalon ezt még nem hozta, ám veszélyesek – mind a ketten. Másokat nem látok ilyen pozícióban egyelőre, ugyanakkor az egyáltalán nem baj, ha van utánpótlás, ha van kivel edzeni, ha van verseny a csapatba kerülésért. Nem hiszem, hogy bármelyikünk is bántó szavakat használna, ha netán más kapná meg a helyét az együttesben.

– Mikorra tervezi a visszatérését a nemzetközi színtéren?

– Január 24-én, pénteken a dohai Grand Prix-viadalon ott leszek a páston.

– Ha egyetlen jelzőt kellene mondani 2024-re, melyiket választaná?

– Tartalmas. Nem mondom, hogy könnyű év volt, mert nem volt az, de tartalmas volt, ez kétségtelen. Mondhatnám azt is, hogy felejthetetlen volt, ám az eléggé elcsépelt jelző szerintem, úgyhogy ha egy másikat is választhatok, akkor a tartalmas mellé a különlegeset tenném.

Évekkel ezelőtt összeálltak ők hárman: Nagy Dávid, Koch Máté és Andrásfi Tibor a párbajtőrvívás meghatározó egyéniségei – voltak már a kadét-, majd később a juniorkorosztályban is.

Végigverték Európát, aztán a világot is fiatalként, és az évek során megismerték egymást: rendkívüli csapatot alkottak együtt, majdhogynem egyértelmű volt, hogy a triót egyben kell tartani a felnőttek között is.

A 2016-os riói olimpia után egy kifejezetten erős és jó generáció tagjai vonultak vissza (például a ma már kapitányként dolgozó Boczkó Gábor vagy éppen a honi szövetség szakmai alelnöke, Imre Géza), a kérdés az volt, hogy a fiatalok képesek-e az elődök helyébe lépni – és volt még egy másik kérdés is, mégpedig az, hogy az akkorra már a felnőttek között is egyéni világbajnok Siklósi Gergely (még nem volt 22 éves, amikor nyert a budapesti vb-n) köré kell építeni a csapatot, vagy pedig őt kell „beemelni” a sikeres, ám fiatal trióba.

Dancsházy-Nagy Tamás az utóbbi mellett határozott, s a válogatott vezetőedzője jól döntött, ezt – többek között – a párizsi csapatarany is tökéletesen mutatja.

És még láttat mást is: például azt, hogy a ma is csak 27 éves Siklósi amellett, hogy utat mutat(ott) a két esztendővel fiatalabb társaknak, az alázatát is bizonyította a csapatépítés során, hiszen vállalta a feladatot, hogy többet ül a padon, hogy szokják a felnőttek ritmusát Andrásfiék – ez a kockázatot sem mellőző vállalkozás pedig magával hozott még valami nagyon fontosat, éspedig azt, hogy olyan nagyszerű rotációs rendszer alakult ki a válogatottban, hogy az ellenfelek sosem tudják, éppen ki a befejező ember, és azt sem, milyen sorrendben vívnak a fiúk.

Hogy a sport- és más tudományágak vívmányait is használja a válogatottat felkészítő stáb a felkészülés során, professzionális munkát sejtet, ám ha nem nézünk a színfalak mögé, csak a pástot figyeljük, akkor is láthatjuk: ez a négyes kifejezetten látványos vívást képes produkálni a legnehezebb helyzetekben.

És mivel rendkívül fiatalok még mindig mind a négyen, bátran vállaljuk: nem feledve a 2023-as krakkói Európa-bajnoki aranyat, a párizsi olimpiai elsőség valójában csak az első állomása volt a közös útnak… Összeérett az ifjú trió és a vb-aranyérmes