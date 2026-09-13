Nemzeti Sportrádió

Muaythai-vb: elitezüst és három magyar világbajnoki cím Koszovóban

nemzetisport.hu nemzetisport.hu
2026.09.13. 14:26
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Fotó: Magyar Muaythai-szakszövetség
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Nyári László Tóth Dzsesszika Tóth Csaba Hornyik Míra világbajnokság muaythai küzdősportok
Hét éremmel, köztük három arannyal és egy elit kategóriában szerzett ezüsttel zárta szereplését a magyar válogatott a koszovói Pejában rendezett muaythai-világbajnokságon.

A Magyar Muaythai-szakszövetség tájékoztatása szerint Tóth Csaba az elit kategória 81 kilogrammos döntőjében szoros csatában maradt alul a litván ellenfelével szemben. Az elit kategóriában Horváth-Tóth Enikő az 54, Melis Bálint pedig az 57 kilogrammos súlycsoportban állhatott a dobogó harmadik fokára. 

Az U24-es korosztályban három magyar világbajnoki cím született. Hornyik Míra a 67 kilogrammos súlycsoport döntőjében cseh riválisát győzte le, Tóth Dzsesszika 71 kilogrammban horvát ellenféllel szemben bizonyult jobbnak, míg Nyári László a 81 kilogrammosok között az Arab Emírségek versenyzőjét múlta felül. Mészáros Dorián ugyancsak dobogóra állhatott, a 75 kilogrammos súlycsoportban bronzérmet szerzett. A magyar válogatott így tíz versenyzővel összesen hét érmet – három aranyat, egy ezüstöt és három bronzot – gyűjtött a világbajnokságon.

Dudok Károly, a Magyar Muaythai-szakszövetség elnöke szerint az eredmények visszaigazolták a válogatott körül zajló szakmai munkát. „Tíz versenyzőből heten érmet szereztek, ami óriási eredmény. Természetesen azokról sem szabad megfeledkezni, akik ezúttal nem jutottak dobogóra, hiszen ők is nagyon jól küzdöttek, és a felkészülésük is kiváló volt. Amit most nem sikerült megvalósítani, azon tovább dolgozunk, és a következő Európa-bajnokságon igyekszünk javítani” – értékelt az elnök, aki kiemelte: Tóth Csaba az elmúlt tíz évben mindössze a harmadik magyar muaythai-versenyző, aki a felnőtt elit kategóriában világbajnoki döntőig jutott. 

A magyar válogatott következő nagy nemzetközi versenye az október 17. és 25. között Párizsban megrendezendő Európa-bajnokság lesz. A kontinensviadal – a világbajnoksághoz hasonlóan – pontszerző állomás a 2029-es karlsruhei Világjátékokra vezető úton. 

 

Nyári László Tóth Dzsesszika Tóth Csaba Hornyik Míra világbajnokság muaythai küzdősportok
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