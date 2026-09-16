A fantasztikus nyolcas – újra világbajnok a magyar aerodance-csapat

Négy világverseny. Négy aranyérem. Ugyanaz a nyolc magyar versenyző. A magyar aerodance-csapat a spanyolországi Pamplonában rendezett világversenyen ismét a dobogó tetejére állhatott, ezzel pedig egészen különleges sorozatot zárt le: a 2024-es pesarói világbajnokság, a 2025-ös csengtui világjátékok és a gánjai Európa-bajnokság után 2026-ban a pamplonai világbajnokságot is megnyerte.

„Ez a csapat ebben az összeállításban a negyedik világversenyét nyerte meg zsinórban. Ilyen szerintem nem volt még, a nemzetközi mezőnyben sem” – mondta Sinkó Andrea, a csapat felkészítését vezető szakember.

A fantasztikus nyolcas pedig: Himmel Tünde, Kőnig Antónia, Goda Kamilla, Fejér Fruzsina, Makranszki Anna, Ruzicska Vanessza, Lőcsei Zoltán és Mikulecz András.

Nyolcan egyetlen egységként mozognak a szőnyegen, mindössze másfél percbe sűrítve hónapok, évek munkáját. Az aerodance-ben nem a klasszikus, nehézségi fokkal értékelt gimnasztikai elemeké a főszerep. A koreográfia, az együttmozgás, a történet és az előadásmód egyedisége dönt. A gyakorlatnak ráadásul egy más stílusú, jól elkülöníthető táncos részt is tartalmaznia kell. Kívülről könnyed, látványos produkció. Belülről kőkemény precizitás.

„Ahhoz, hogy valaki izgalmas és látványos koreográfiát mutasson be, nyilván képzett sportolókra van szükség, és a képzett sportolókkal is rengeteg munkát kell elvégezni ahhoz, hogy milliméterre, századmásodpercre egyforma legyen, amit csinálnak” – mondta a Nemzeti Sportnak Sinkó Andrea.

A magyarok ráadásul nem ugyanazzal a gyakorlattal ismételték meg a sikert. Egy-egy koreográfiával általában két évig versenyeznek, az előző, a Diótörő is hatalmas sikert aratott, most pedig a sakktábla tematika vitte el a pálmát, tehát a négy világverseny-aranyhoz két-két különböző és tökéletes produkció kellett.

Ugyanaz a csapat, mégis képesek voltak megújulni.

„Én erre azért nagyon büszke vagyok, hogy a csapatot is együtt tudtuk tartani, mert képesek voltunk megújulni – mesélte a hazai aerobic sport 1991-es, egykori megalapítását Schmittné Makray Katalinnal közösen kezdeményező Sinkó Andrea.

A mostani sikerben Sinkó Andrea mellett Sipos Mónika és Bali Dániel munkája is masszívan benne van. A három felkészítő edző négy éve dolgozik együtt a csapattal, a közös történet azonban ennél jóval régebbre nyúlik vissza: Sinkó és Sípos mintegy 25 éve építik az aerobic magyar sikertörténeteit. A felkészülés Óbudán zajlik, a versenyzők pedig civil életük mellett készülnek a világversenyekre. Egy részük egyetemista, mások már dolgoznak; Lőcsei Zoltán például edzőként is tevékenykedik, miközben mesterszakon tanul a Testnevelési Egyetemen.

Napi három-négy óra edzés, hétvégi tréningek, nyári edzőtáborok – mindez úgy, hogy a sportág nem kínál profi megélhetést. „Ezek mind olyan sportolók, akik nagyon szeretik ezt a sportágat és egymást, vélhetően ennek köszönhető a megismételt siker” – zárta gondolatait Sinkó Andrea.