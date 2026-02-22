Női kézilabda BL: a Dortmund vár az FTC-re, a DVSC a Győrrel meccselhet a final fourért – így néz ki a folytatás
Az A-csoport záró körében a Metz hazai pályán meglepően simán verte meg az Esbjerget. A francia csapat magyar játékosai közül Albek Anna öt kísérletéből három gólt ért el, Vámos Petra viszont ezúttal nem talált a kapuba. Mivel azonban a Győri ETO is érvényesítette a papírformát, a Metz a második helyen zárt.
A rájátszásra kényszerülő magyar csapatok közül a Ferencvárosra Szikora Melinda német csapata, a Dortmund vár, míg a DVSC a dán Odensével találkozik. A negyeddöntőért zajló párharc első mérkőzéseit a március 21-22-i hétvégén, a visszavágókat egy héttel később rendezik, a Fradi hazai pályán, a Loki idegenben játssza a második meccset.
Az egyből a negyeddöntőbe jutó Győri ETO a DVSC párharcának győztesével találkozik a budapesti final fourért, míg a Fradi továbbjutása esetén a két magyarral felálló Metzcel mérkőzhet a nyolc között. A negyeddöntőket az április 18-19-i és a 25-26-i hétvégéken rendezik.
NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 14. (UTOLSÓ) FORDULÓ
A-CSOPORT
GYŐRI AUDI ETO KC–BORUSSIA DORTMUND (német) 39–28 (24–17)
DVSC SCHAEFFLER–BUDUCSNOSZT PODGORICA (montenegrói) 32–30 (16–16)
Metz Handball (francia)–Team Esbjerg (dán) 40–26 (16–12)
Ld: Bouktit 9, Borg 8, ill. Reistad 5, Hansen 4
Storhamar HE (norvég)–Gloria Bistrita (román) 30–34 (12–14)
Ld: Obaidli 8, Mála 6, ill. Nüsser, Stoica 7-7
|AZ A-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE
|1. GYŐR
|14
|12
|–
|2
|467–363
|+104
|24
|2. Metz
|14
|12
|–
|2
|453–364
|+89
|24
|3. Esbjerg
|14
|9
|1
|4
|462–422
|+40
|19
|4. Gloria Bistrita
|14
|8
|–
|6
|420–435
|–15
|16
|5. DEBRECEN
|14
|6
|–
|8
|408–428
|–20
|12
|6. Borussia Dortmund
|14
|4
|–
|10
|387–449
|–62
|8
|7. Storhamar
|14
|3
|–
|11
|371–405
|–34
|6
|8. Buducsnoszt
|14
|1
|1
|12
|341–443
|–102
|3
|Pontazonosság esetén az egymás elleni eredmények rangsoroltak. Az első két helyezett közvetlenül a negyeddöntőbe jutott, a 3-6. helyezettek keresztbe játszanak oda-visszavágós párharcot a legjobb nyolc közé kerülésért.
EGYENES KIESÉSES SZAKASZ
A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT
Borussia Dortmund (német)–FTC-RAIL CARGO HUNGARIA
DVSC SCHAEFFLER–Odense (dán)
Ikast (dán)–Gloria Bistrita (román)
Podravka (horvát)–Esbjerg (dán)
Az elöl álló csapatok a pályaválasztók az első mérkőzésen.
A NEGYEDDÖNTŐBEN
Borussia Dortmund (német)/FTC-RAIL CARGO HUNGARIA–Metz (francia)
DVSC SCHAEFFLER/Odense (dán)–GYŐRI AUDI ETO KC
Ikast (dán)/Gloria Bistrita (román)–Brest (francia)
Podravka (horvát)/Esbjerg (dán)–CSM Bucuresti (román)
Az elöl álló csapatok a pályaválasztók az első mérkőzésen.