Női kézilabda BL: a Dortmund vár az FTC-re, a DVSC a Győrrel meccselhet a final fourért – így néz ki a folytatás

Az A-csoport záró körében a Metz hazai pályán meglepően simán verte meg az Esbjerget. A francia csapat magyar játékosai közül Albek Anna öt kísérletéből három gólt ért el, Vámos Petra viszont ezúttal nem talált a kapuba. Mivel azonban a Győri ETO is érvényesítette a papírformát, a Metz a második helyen zárt.

A rájátszásra kényszerülő magyar csapatok közül a Ferencvárosra Szikora Melinda német csapata, a Dortmund vár, míg a DVSC a dán Odensével találkozik. A negyeddöntőért zajló párharc első mérkőzéseit a március 21-22-i hétvégén, a visszavágókat egy héttel később rendezik, a Fradi hazai pályán, a Loki idegenben játssza a második meccset.

Az egyből a negyeddöntőbe jutó Győri ETO a DVSC párharcának győztesével találkozik a budapesti final fourért, míg a Fradi továbbjutása esetén a két magyarral felálló Metzcel mérkőzhet a nyolc között. A negyeddöntőket az április 18-19-i és a 25-26-i hétvégéken rendezik.

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

CSOPORTKÖR, 14. (UTOLSÓ) FORDULÓ

A-CSOPORT

GYŐRI AUDI ETO KC–BORUSSIA DORTMUND (német) 39–28 (24–17)

DVSC SCHAEFFLER–BUDUCSNOSZT PODGORICA (montenegrói) 32–30 (16–16)

Metz Handball (francia)–Team Esbjerg (dán) 40–26 (16–12)

Ld: Bouktit 9, Borg 8, ill. Reistad 5, Hansen 4

Storhamar HE (norvég)–Gloria Bistrita (román) 30–34 (12–14)

Ld: Obaidli 8, Mála 6, ill. Nüsser, Stoica 7-7

AZ A-CSOPORT VÉGEREDMÉNYE 1. GYŐR 14 12 – 2 467–363 +104 24 2. Metz 14 12 – 2 453–364 +89 24 3. Esbjerg 14 9 1 4 462–422 +40 19 4. Gloria Bistrita 14 8 – 6 420–435 –15 16 5. DEBRECEN 14 6 – 8 408–428 –20 12 6. Borussia Dortmund 14 4 – 10 387–449 –62 8 7. Storhamar 14 3 – 11 371–405 –34 6 8. Buducsnoszt 14 1 1 12 341–443 –102 3 Pontazonosság esetén az egymás elleni eredmények rangsoroltak. Az első két helyezett közvetlenül a negyeddöntőbe jutott, a 3-6. helyezettek keresztbe játszanak oda-visszavágós párharcot a legjobb nyolc közé kerülésért.



EGYENES KIESÉSES SZAKASZ

A NEGYEDDÖNTŐBE JUTÁSÉRT

Borussia Dortmund (német)–FTC-RAIL CARGO HUNGARIA

DVSC SCHAEFFLER–Odense (dán)

Ikast (dán)–Gloria Bistrita (román)

Podravka (horvát)–Esbjerg (dán)

Az elöl álló csapatok a pályaválasztók az első mérkőzésen.

A NEGYEDDÖNTŐBEN

Borussia Dortmund (német)/FTC-RAIL CARGO HUNGARIA–Metz (francia)

DVSC SCHAEFFLER/Odense (dán)–GYŐRI AUDI ETO KC

Ikast (dán)/Gloria Bistrita (román)–Brest (francia)

Podravka (horvát)/Esbjerg (dán)–CSM Bucuresti (román)

