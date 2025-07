Hetes rögbi: történelmi bronzéremmel jubilált a magyar női válogatott

Idén pilot projektként útjára indult az Esztergomi Vitézek által működtetett VL36 program is, amely kiemelt szerepet vállal a válogatott viadalokra való felkészítésben is. A program állandó versenykörnyezetet biztosít a női nemzeti csapatnak az erős cseh bajnokságban, amelyben szintén nagyszerű eredményekkel büszkélkedhet. Emellett a keret tagjai heti rendszerességgel közösen edzenek, miközben a magyar bajnokságban saját klubjukat erősítve egymással is megküzdenek. A jövőbeli előrelépéshez és a top 12-be kerüléshez elengedhetetlen, hogy a hazai egyesületek továbbra is szoros együttműködésben, egységes szakmai irányelvek mentén dolgozzanak.

A női szakág fejlesztési stratégiájának fontos része a nemzetközi szövetség, a World Rugby biztosította lehetőségek kiaknázása, a játékosok létszámának növelése, iskolai versenyeztetése, valamint női edzők és játékvezetők képzése. Idén Budapesten rendezték meg külföldi trénerek és magyar hetesrögbi-edzők részvételével a World Rugby második L2-es szintű képzését. Ezen felül Jakab Zsuzsanna részvételt nyert a Rugby Europe Women’s Coaching Academy augusztusi képzésére, amelyen az európai élvonal szakembereivel együtt Manchesterben ismerkedhet meg a profi csapatok felkészítésével és háttérmunkájával. Más szakmai területen is történtek előrelépések: a feltörekvő női játékvezető, Magyar Viktória Andorrában a harmadik szintű Európa-bajnokságon (RE Conference) a döntőt vezethette, és fokozatosan lépked előre a nemzetközi ranglétrán. A fejlődést itthon Hollósi-Szigeti Erika női szakágvezető, nemzetközi szinten pedig Gyolcsos Mária támogatja szakmai tudásával és tapasztalatával.

A szakemberképzésben is bővültek a lehetőségek. Egerben tavaly ősszel elindult a rögbi szakedzői képzés, amelyhez idén ősszel a Testnevelési Egyetem is csatlakozik, szabadon választható tárgy lesz immár a rögbi is. A végső cél, hogy a rögbi az ország vezető sporttudományos képzéseiben is stabil lábakon álljon – a női válogatott közelmúltbeli sikeres szereplése pedig ösztönzőleg hathat, hogy egyre többen kipróbálják magukat ebben a kivételes sportban.

RUGBY EUROPE TROPHY

1. forduló (Makarska)

A magyar női válogatott eredményei

–Norvégia 29–10

–Ausztria 26–0

–Dánia 7–12

–Románia 27–10

–Ukrajna 17–26

4. helyezés

2. forduló (Chisinau)

A magyar női válogatott eredményei

–Norvégia 33–12

–Lettország 21–15

–Ukrajna 22–26

–Ausztria 35–7

–Dánia 0–22

–Ukrajna 21–17

3. helyezés

A magyar csapat összeállítása: Jakubecz Lili, Bertényi Bernadett, Varga Panna, Jónás Adriána, Majdanics Laura (csapatkapitány), Horváth Kitti Zita, Kritzer Dorina, Szűcs Kata Nóra, Nagy Maja, Varga-Horváth Nikolett, Keresztesi Hanna, Lencsés Kíra, Ács Kira

Főszerepben az utánpótlás

A felnőttek sikerei után júliusban az utánpótlásé lesz a főszerep. Július 18. és 20. között Budapesten rendezik meg az U18-as fiú és leány Európa-bajnokságot. A helyszín a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem dr. Koltai Jenő Sportközpontja, ahol a kontinens legtehetségesebb fiataljai mérik össze a tudásukat. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak, hogy testközelből tapasztalhassák meg a rögbi varázsát, dinamizmusát és közösségformáló erejét.