Hetes rögbi: igazi fiesztát rendeztek Esztergomban

A szélesebb körben ismert uniós vagy más néven tizenötös rögbi hetes szakága 1900, 1908, 1920 és 1924 után 2016-tól újra az olimpiai program része. Egy-egy viadal során nemcsak fizikailag kell felpörögni napközben akár háromszor-négyszer is, hanem mentálisan is frissnek kell maradni a kétszer hét percig tartó meccseken. A sportolótól alapos felkészültséget igényel a sportág, az atletikus képességek mellett fontos a gyorsaság, az állóképesség, az erőnlét, hiszen a párharcokban sokat ér az erő. A kontaktok közben lényeges a helyes technika kivitelezése, de mivel labdajátékról van szó, a legfontosabb az ügyesség, a játékintelligencia és csapatban való gondolkodás. A hetes rögbiben az edzők részéről is nagy feladat, hogy a rövid játékidőre való tekintettel helyesen válasszák meg meccs közben az instrukciókat. A találkozókon sok a pont, mert egy-egy hiba szinte egyből pontot eredményez a másik oldalon – ezért a nézők sem unatkoznak, mindig történik valami a pályán.