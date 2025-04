Magyar edző veszi át az ausztrál rögbiválogatottat

A szövetség hivatalos bejelentésében osztotta meg, hogy az ország uniós csapatát 2026-tól irányítja a szakember.

Les Kiss korábban már többször is említést tett róla – köztük a Belfast Telegraphnak adott interjújában –, hogy a szülei 1956-ban emigráltak Magyarországról, ő pedig a mai napig rendelkezik magyar útlevéllel.

„Én ugyan már Ausztráliában születtem, de a szüleim teljesen magyarok. A Kiss egy kifejezetten gyakori név Magyarországon” – osztotta meg a rögbiedző.

Kiss segédedzőként már több rögbiválogatottnál is megfordult – Dél-Afrikában és Írországban is –, valamint az Egyesült Királyságban és Ausztráliában is volt már első osztályú csapatnak a vezetőedzője. Most azonban új kihívás elé néz az ausztrál válogatott kispadján.