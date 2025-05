Ötkarikás útra lépne a magyar női hetesrögbi-válogatott

Egyre népszerűbb és folyamatosan fejlődik a rögbi világszinten, a 15 tagú és a hetes változata is. Európában a franciák kimagaslanak, az Egyesült Királyság nemzetei is kivétel nélkül erősek, miként az írek és az olaszok is az élmezőnyhöz tartoznak. Portugáliában és Spanyolországban is rendkívüli előrelépést produkáltak az elmúlt időszakban a sportágban, és a románok is rendszeres világbajnoki résztvevők. A tradicionális nemzeteknél a legnagyobb ellenfelek szurkolótáborai is együtt söröznek a meccsek előtt és után, azért drukkolnak a stadionokban, hogy jó legyen a mérkőzés, teljesen más a kultúra, a lelátói miliő és a környezet, mint más csapatjátékoknál.

A tavaly nyári párizsi olimpián csaknem hetvenezren szurkoltak a lelátókon a női hetes rögbi csoportkörének nyitó napján a Stade de France-ban. Az ötkarikás játékok programjában a hetes szakág (amelyben a futógyorsaság és a dinamika dominál az erővel szemben) szerepel mindkét nemnél, 12-12 részt vevő országgal. Könnyen lehet, hogy alig egy évtized múlva a magyar női nemzeti csapatért is szoríthatunk a világ legnagyszerűbb sportos seregszemléjén.

A nemes és eltökélt cél ugyanis nem más, mint hogy válogatottunk ott legyen a 2036-os olimpián.

Ennek érdekében indított felzárkóztatási programot az Esztergomi Vitézek egyesülete és a Magyar Rögbiszövetség. Miként arra Koller Zoltán, az Esztergomi Vitézek RAFC alelnöke, a projekt koordinátora rámutatott, a női szakágat hamarabb fel lehet zárkóztatni, náluk sokkal könnyebb bekerülni a világ élvonalába, mint a férfiaknál.

Megfelelő fizikai adottságú és motivációjú…

…tehetséges, fiatal játékosokra alapozva…

…valósítják meg a stratégiát – a cél az ütőképes magyar hetesrögbi-válogatott

„Megnézzük, érdemes-e ebbe invesztálni – munkát, időt, pénzt, infrastruktúrát. Nem a cél elérésében kételkedünk, sokkal inkább arra vagyunk kíváncsiak, megvan-e a kellő játékosállományunk, és van-e motiváció a sportolókban, ők is hisznek-e az irányban és a befektetésünkben – mondta Koller Zoltán, aki játékosként magyar bajnok és válogatott is volt, és az év rögbisének is megválasztották 1999-ben. – Az első két hónap alapján úgy néz ki, hogy igen. Fejest ugrottunk az egészbe az év elején. Van egy projektcsapatunk, amelyet Vitéz Lányok 2036-nak neveztünk el, röviden VL36, az együttes alapvetően az esztergomi játékosokra épül, kiegészülve a többi magyar klub azon kerettagjaival, akik itthon a legmagasabb szintet képviselik a sportágban, illetve van egy chilei rögbisünk is. Közösen dolgozunk a hazai szövetséggel, amely a válogatott programját kezeli, ennek alapján tevékenykedünk párhuzamosan mi is, mert az a cél, hogy a projekt a válogatott alapját adva sikeres legyen. Hiszünk a programban, természetesen az utánpótlás-nevelés is ehhez igazodva zajlik a jövőben. Szükség van arra, hogy láthatóvá tegyük a magyar rögbit. Az első lépcsőfokra az előttünk álló egy évben szeretnénk fellépni, egy tavaszi és egy őszi versenysorozatot teljesítenek a lányok.”

A magyar női hetesrögbi-válogatott manapság az európai harmadik vonalban szerepel. A szándék világos: a hazai klubokkal együttműködve, a fejleszthető és a megfelelő fizikai adottságú, valamint motivációjú, tehetséges játékosokkal egy stratégiai terv szerint megvalósítani a fejlesztési programot. Idén a hazai bajnokságban minden kerettag a saját klubját erősíti, miközben a női nemzeti együttes keretét a projektcsapat adja, amely részt vesz a harmadik vonalnak megfelelő Europe Trophy elnevezésű sorozatban is. A VL36 benevezett a cseh open ligába és a cseh top 8 versenysorozatba is, tavasszal és ősszel is három-három fordulót teljesítve. A csehek legalább egy osztállyal a magyarok felett állnak, jóval közelebb a kontinens élvonalához. A projekt kidolgozói (akik a takarékosság és gazdaságosság elvét szem előtt tartva kívánják koncepciójukat megvalósítani) úgy vélik, az ehhez hasonló versenyeztetési lehetőség kellő rutint adhat a magyar sportolóknak is.

Az alap, amelyre építeni lehet: az Esztergomi Vitézek büszke rögbicsapata

Az edzésmunka, a prevenció, az erő, a futógyorsaság és a dinamika fejlesztése terén azonnal munkához láttak, kialakítottak egy megfelelő szakmai stábot edzőkkel, diagnosztikai szakemberrel, gyógytornásszal, masszőrrel. Magyarországon egyik klubnál sincsenek olyan lehetőségek, mint az esztergomiaknál. A VL36 együttese hetente edz közösen, ezen kívül támogatják azokat a rögbiseket is, akik nem tudnak minden tréningen részt venni. Érdemes azt is hangsúlyozni, itthon változatlanul amatőr szinten tart a szakág (munka és tanulás mellett sportolnak a hölgyek), de az a terv, hogy ha sikeresen beindul a fejlesztési program, egy év múlva annak a lehetőségét is megteremtik, hogy a legjobb nyolc-tíz játékos már profi körülmények között készülhessen, csak a rögbire összpontosítva. Továbbá egyéni anyagi térítést is kaphatnak, amelynek mértéke az első esztendőben elért eredményektől és a következő év céljaitól is függ.

A terv kidolgozói szeretnének minél több támogatót is bevonni céljaik eléréséhez. A kísérleti vállalkozás során további lehetőségeket keresnek olyan külföldön tanuló vagy dolgozó magyar játékosok felkutatásához, akik csatlakozhatnak a válogatotthoz, emellett a majdani olimpiai kijutás reményében a sportágváltók bázisából is szeretnének meríteni.

Két év múlva rendezik meg a 2028-as olimpia selejtezőjét Isztambulban, amelyen a 14 legjobb európai női nemzeti csapat is megküzd egymással, ide szeretne eljutni és további hasznos tapasztalatokat gyűjteni a magyar válogatott is, amely az azt követő esztendőkben kiharcolná, majd megtartaná a biztos kvalifikációs pozícióját a kontinensen – hiszen a 2036-os az ötkarikás részvétel lebeg mindenki szeme előtt.

Az Esztergomi Vitézek Sportegyesület 1983-as alapítása óta jelen van és meghatározó szerepet tölt be a hazai amatőr rögbiéletben, 1999 óta összesen 37 felnőttbajnoki címet szereztek férfi- és női csapatai, az utóbbi években pedig a hetes szakágban versenyző együttesei révén nemzetközi elismertségre is szert tett. Évtizedek óta meghatározó játékosokat ad a korosztályos és felnőtt női, illetve férfiválogatottakba. A klub 2015-ben kézilabda-szakosztályt is alapított, a története első élvonalbeli idényét „taposó” felnőtt női csapat, immár Mol Esztergom néven, a mostani idényben harcban áll az NB I bronzérméért. Az esztergomi kézisek edzője, Elek Gábor, az irányító Mlinkó Zsófia és Koller Zoltán Fényes sikereket arattak az elmúlt évtizedekben

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2025. május 3-i lapszámában jelent meg.)