Hosszabbításban megvertük az osztrákokat, vasárnap jöhet a döntő ütközet az olimpiai kvótáért!

NŐI JÉGKORONG OLIMPIAI SELEJTEZŐ

2. FORDULÓ, BREMERHAVEN

MAGYARORSZÁG–AUSZTRIA 3–2 (0–1, 2–1, 0–0, 1–0) – hosszabbítás után

Bremerhaven, 455 néző. V: Neary (kanadai), Nurmi (finn), Ernst (német), Lundgren (svéd)

Gólszerző: Kreisz (24.), Odnoga (31.), Hiezl (61.), ill. Meixner (19.), Mortl (32.)

A másik mérkőzésen: Németország–Szlovákia 6–1 (3–0, 1–0, 2–1)

Az állás: 1. Németország 6 pont, 2. Magyarország 5, 3. Ausztria 1, 4. Szlovákia 0

AZ EGYIK OLIMPIAI HELY ELKELT, na nem a magyar női jégkorong-válogatott osztrákok elleni meccsén, de még csak nem is a mieink csoportjában, hanem az időeltolódás miatt korábbi menetrendet követő távol-keleti négyesben, ahol a házigazda Japán már azelőtt kiharcolta a kvótát, hogy Mayer Fruzsináék másodszor jégre léptek volna. Ez persze szinte semmilyen módon nem befolyásolta a Cortina-csapat kijutási esélyeit, az sokkal inkább, hogyan készült fel az Ausztria elleni összecsapásra.

Péntekkel ellentétben szombat délelőtt már az egész csapat korcsolyát húzott, és főleg játékos, de nagy intenzitású, gyors feladatokkal gyakorolt a délutáni megméretésre. Papíron a csoport második és harmadik legerősebb csapata a magyar és az osztrák, így kiélezett meccsre volt kilátás, különösen, hogy a rivális csütörtökön kikapott a házigazda Németországtól, így kvalifikációs reményeinek megőrzése érdekében győzelmi kényszerben lépett jégre Magyarország ellen.

Ennek megfelelően harcos, gyors hokit játszottak, akárcsak a mieink. A nagy rohanás azonban a minőségi helyzetek kialakításának rovására ment, összesen nyolc kapura lövést jegyezhettünk fel az első harmadban, egyenlő elosztásban. Ami viszont nem volt egyenlő, az a gólok száma, ugyanis hiába lőtt már az első percben veszélyesen Garát-Gasparics Fanni, hiába csak centiket tévedett nem sokkal később Seregély Míra, hiába szólózott keresztül az osztrák védelmen Kreisz Emma és tálalt nagyszerűen a csapatkapitány elé, egyedül a PWHL-es Anna Meixner talált be. A semleges harmadban adtuk el a korongot, és az osztrák csapat egyik húzóembere egy az egyben vezette rá Németh Anikóra, akinek a bal lába alatt utat talált a pakk a kapuba.

Azért is volt ez különösen fájó, mert emberelőnyünk is volt a vezetés megszerzéséhez. A középső játékrészre azonban nemcsak a lövések, hanem a gólok száma is gyarapodott, ráadásul a második fórunkból sikerült egyenlíteni: egy kapusról kipattanó korongot lőtt be közelről Kreisz Emma. Az Amerikában légióskodó támadónkkal egyébként is meggyűlt az osztrák védelem baja, többször csapta be cseleivel az ellenfelet és alakított ki veszélyes helyzetet. Nem sokkal később Odnoga Lotti lőtt pazar gólt, saját harmadból indulva kicselezett mindenkit, és amikor már csak a kapus volt vele szemben, alighanem mindenki arra számított, a hosszú felé húzza a pakkot, hogy fonákkal visszategye, és az ütője mozgása erre is utalt, a korong viszont egyenes vonalon mozogva csúszott be az osztrák kapus lábai között a gólvonal mögé. Az újabb egyenlítésre sem kellett sokat várni, a kék vonalról leadott lapos lövés lepte meg Németh Anikót.

Garát-Gasparics kapuvasa, majd Pázmándi Zsófia helyzete is megemelte a magyar szurkolók pulzusát, Anna Meixner újabb kiugrása pedig az osztrákokét, de gól már nem született a rendes játékidő végéig, noha Kreisz is eltalálta a kapuvasat közelről. Következett a hosszabbítás, amiben Hiezl Réka kapott jó passzt Kiss-Simon Franciskától, elfektette a kapust, és megszerezte a mieinknek a győzelmet. Vasárnap a Németország elleni párharc dönt az olimpiai kvalifikációról. 3–2

A TOVÁBBI PROGRAM

VASÁRNAP

14.30: Ausztria–Szlovákia

18.00: MAGYARORSZÁG–Németország (Tv: M4 Sport+)

CSÜTÖRTÖKÖN JÁTSZOTTÁK

MAGYARORSZÁG–Szlovákia 3–1 (0–0, 1–1, 2–0)

Németország–Ausztria 2–0 (0–0, 2–0, 0–0)

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Milibák Helga (BJA), Németh Anikó (Kárpáti Farkasok), Révész Zsuzsa (NAHA, amerikai)

Hátvédek: Baker Taylor (Brynas, svéd), Cservjacsenko Alexandra, Odnoga Lotti (mindketten SDE, svéd), Gengeliczky Dorottya (Trine University, amerikai), Hajdu Lili (BJA), Kiss-Simon Franciska, Mayer Fruzsina (mindketten HKB), Németh Bernadett (Almati, kazah)

Csatárok: Dabasi Réka, Leidt Madie, Williams Hayley (mindhárman HKB), Garát-Gasparics Fanni (Brynas, svéd), Hiezl Réka Effi (Vasas), Horváth Imola (Södertalje, svéd), Huszák Alexandra, Rónai Alexandra (mindketten MAC Budapest), Jókai-Szilágyi Kinga (Sabres, osztrák), Kreisz Emma (University of Minnesota, amerikai), Metzler Regina (Mercyhurst University, amerikai), Mozolai Berta (Stanstead College, kanadai), Pázmándi Zsófia (Lindenwood University, amerikai), Seregély Míra (University of Maine, amerikai)