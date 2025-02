Női jégkorong olimpiai selejtező: a németek simán megverték a szlovákokat a mieink csoportjában

Ezúttal a hazaiaké volt a játéknap korábbi mérkőzése, és a helyiek meg is hálálták a kedvező időpontot, majdnem teljesen megtöltötték a csarnokot a Szlovákia elleni meccsre. Nem is bánták meg, hiszen mire a szlovákok észbe kaptak, Németország tulajdonképpen megnyerte az összecsapást, vagy írhatnánk azt is, a hazaiaktól mindössze öt perc igazán éles játékra volt szükség, és így is simán hozták a kötelezőt. Ez azonban nem lenne teljesen fair északi szomszédunkkal szemben, mert harcoltak az utolsó percig becsülettel, és a harmadik játékrészben össze is jött nekik a szépítés.

Igaz, addigra már 4–0 állt az eredményjelzőn, mert a németek a 6. percben már hárommal vezettek. Az azért nem igaz, hogy ezután pihenhettek volna, de tény, magabiztos vezetésük tudatában nem kellett öldöklő iramot diktálniuk, és legtöbbször takaréklángon játszva is mezőnyfölényben voltak. Lucia Halusková szépítésére Franziska Feldmeier révén hamar volt válaszuk, a végeredmény pedig 6–1 lett, Németország győzelmével továbbra is hibátlan az olimpiai selejtezőtornán.

NŐI JÉGKORONG OLIMPIAI SELEJTEZŐ

2. FORDULÓ, BREMERHAVEN

Németország–Szlovákia 6–1 (3–0, 1–0, 2–1)

Később

Az állás: 1. Németország 6 pont (2 mérkőzés), 2. Magyarország 3 pont (1), 3. Ausztria 0 pont (1, 0–2), 4. Szlovákia 0 pont (2, 2–9)