Lökést adhat a téli sportágaknak az olimpiai selejtező

EGÉSZEN MÁS ELŐJELEKKEL készül a magyar női jégkorong-válogatott a bremerhaveni olimpiai selejtezőtornára, mint négy évvel korábban, Csehországban. Akkor a kvartett toronymagas esélyese a házigazda volt, és bár ezúttal is a hazai Németország a négyes papíron legerősebb csapata, sokkal kiélezettebb tornára van kilátás, amelyre valós kijutási eséllyel utazik a csapatunk. Ennek apropóján a Magyar Sport Házában tartott sajtótájékoztatót a honi sportági szövetség, amelyen részt vett a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, Gyulay Zsolt, az Magyar Jégkorongszövetség elnöke, Kolbenheyer Zsuzsanna, az olimpiai bronzérmes vízilabdázó, Gurisatti Gréta és a női jégkorong-válogatott három meghatározó játékosa, Huszák Alexandra, Mayer Fruzsina, és Kiss-Simon Franciska is.

Az eseményt egy rövid videó nyitotta, amely felidézte a női válogatott közelmúltbeli sikereit, és néhány korábbi játékos, illetve a férfiválogatott kapusa, Bálizs Bence tanácsai és jókívánságai is elhangzottak benne. Ezután a MOB elnökét kérdezték arról, mit jelentene a hazai olimpiai mozgalomnak, ha lenne csapatunk a 2026-os milánói téli olimpián.

„Hatalmas hokirajongó vagyok, hiszen amikor még aktívan sportoltam, Séra Miklós jóvoltából a téli felkészülésünknek alapja a jégkorong volt. Kőkemény mérkőzéseket játszottunk, még az akkori női válogatott ellen is. Ma már nem vállalnám ezt a csatát, és nem csak a saját magam fizikai tulajdonságai miatt, hanem a női szakág fejlődése miatt sem. Nagyon szurkolunk a válogatottnak, hiszen csapattal olimpián lenni hatalmas szó. Friss élményeink vannak ezzel kapcsolatban a párizsi olimpiáról, ott négy együttes, két vízilabda- és két kézilabdacsapat is képviselte Magyarországot. Óriásit dobott ez a hangulaton, mindig volt kinek szurkolni, a csapatsportágak képviselői mindig motorjai a Team Hungarynek. Hatalmas lökést adhatna a téli sportoknak itthon a női válogatottunk sikere. A Liu testvérek Kínába igazolása okozta csalódás után kárpótolhatna minket, ha szurkolhatnánk a lányoknak jövőre” – mondta a korábbi olimpiai-, és világbajnok kajakozó, a MOB elnöke, Gyulay Zsolt.

Tőle Kolbenheyer Zsuzsanna vett át a szót, aki már évek óta a Nemzetközi Jégkorongszövetség elnökségi tagja, de elmondta, ezúttal nem csak az IIHF megbízásából szeretne jelen lenni a téli olimpián, hanem szurkolna a mieinknek is Milánóban. Gurisatti Gréta azt emelte ki, hogy mennyire különleges csapatban szerepelni egy olimpián, hiszen az így elért sikereket sokkal inkább azonosítja a közvélemény és a média is egyes országokkal, mint személyekkel, és ezért talán a szurkolók is jobban részesei tudnak lenni a sikereknek, kudarcoknak.

„Leírhatatlan érzés ott lenni az olimpián. Hiába várja, képzeli el rengetegszer az ember, milyen lesz, a valóság teljesen más. Annyi mindenen keresztülmegy egy sportoló, mire esetleg eléri, hogy részt vehessen egy olimpián, hogy amikor ott van, akkor fontos, hogy megélje a pillanatot, és tudatosítsa, mi történik vele” – mondta Gurisatti.

Mielőtt a játékosok következtek, Pat Cortina üzent a jelenlévőknek videón. A szövetségi kaptány elmondta: „Itt az idő, most kell készen állnunk. Nagy kihívás vár ránk, de készen állunk, kezdődjön a verseny! Mind a négy csapatnak megvannak az erősségei, minden meccsre készen kell állnunk. Senki nem gondolhatja, hogy a harmadik, németek elleni mérkőzésre kell csak készülnünk, hiszen addig még két nagyon nehéz találkozó vár ránk” – mondta Cortina.

Zárásként a válogatott játékosai válaszoltak kérdésekre, felidézték, milyen hosszú út vezetett addig, hogy olimpiai részvételért harcolhassanak, és nyomatékosították, lépésről lépésre haladnak, nem csak a fizikai, hanem mentális felkészülésre is odafigyelnek, és igyekeznek a maradék hibákat kijavítani a szombati, németek elleni edzőmeccsen, hogy teljesen készen álljanak a jövő csütörtöki rajtra.