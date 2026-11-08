Maratoni első félidei hosszabbítás után döntetlenre áll a Debrecen és az Újpest

LABDARÚGÓ NB I

13. FORDULÓ

Debreceni VSC–Újpest 1–1 - ÉLŐ

Debrecen, Nagyerdei Stadion. Tv: M4 Sport. Vezeti: Rúsz Márton (Bornemissza Norbert, Nagy Viktor)

DVSC: Andreev – Mejías, Hofmann, Batik, Guerrero – Patai, Boskovic – Kocsis D., Dzsudzsák, Dénes V. – Szendrei Á. Vezetőedző: Gert Remmel.

ÚJPEST: Szappanos – Ujváry, Heitor, Stronati, Zeke – Szendrei N., Ljujics – Matko, Amenyido, Krajcsovics – Vlijter. Vezetőedző: Szélesi Zoltán.

Gólszerző: Szendrei Á. (39.), ill. Matko (42.)

Sárga lap: Patai (45+12.), ill. Krajcsovics (45+1.), Zeke (45+13.)

A mérkőzés online, szöveges tudósítása itt olvasható!

♦ A párharcuk 1943-ban kezdődött, azóta ez lesz a 120. bajnoki mérkőzésük, az örökmérlegben jelentős a lila-fehérek fölénye: 27 debreceni siker, 36 döntetlen, 56 újpesti győzelem. A gólátlag itt is magas, 3.3/mérkőzés. (Megjegyzés: 1950-ben 1:1-es állásnál Kecskeméti játékvezető „a debreceni játékosok sportszerűtlen viselkedése miatt” a második félidő 18. percében lefújta a Debrecen–Újpest találkozót. A szövetség a két pontot 0:0-s gólaránnyal a fővárosiak javára írta jóvá, így az örökmérlegben is újpesti győzelemként szerepel.)

♦ A legutóbbi 11 bajnoki összecsapásuk közül egy sem lett döntetlen, 6-szor a lila-fehérek, 5-ször a debreceniek diadalmaskodtak, az előző 5 meccsüket felváltva nyerték meg, és közben mindig az aktuális házigazda bizonyult jobbnak. Augusztusban úgy nyert 4–2-re az Újpest, hogy a Marco Rossi által a nemzeti együttes keretébe most először meghívott Szendrei Ákos góljával 1–0-ra még a Loki vezetett.

♦ Az újpestiek NB I-es társgólkirályának, Aljosa Matkónak nagyon megy a debreceniek ellen, hiszen a legutóbbi 3 találkozón mindig betalált a kapujukba, sőt, egyszer duplázni is tudott.

♦ Debrecenben 60 meccs után elég szoros a párharcuk: a hazai csapat 22-szer nyert, a döntetlenek és a lila-fehér sikerek száma pedig egyaránt 19. Az előző 5 nagyerdei találkozójukból 3-at nyert meg a Loki, 2-t pedig az Újpest. 2023 szeptemberében, majd 2024 decemberében is úgy nyertek 2–1-re a fővárosiak, hogy előbb a 13., majd másodjára az 57. perctől emberelőnyben futballozhattak. Az előző bajnokságban a DVSC házigazdaként tavaly októberben 5–2-re, idén májusban 2–1-re verte meg a lila-fehéreket.

♦ A DVSC az egyetlen a mezőnyben, amely az előző 3 bajnokiján nem vesztett pontot, ráadásul az ötfordulós formatabellán is első – jobb gólkülönbségével előzi meg az ETO-t.

♦ Az Újpest 3-as bajnoki nyeretlenségét (1 iksz, 2 vereség) szakította meg legutóbb a Nyíregyháza legyőzésével (2–1), ráadásul hátrányból fordított, ezt immár 4-edszer tette ebben a bajnokságban, ami a legtöbb a mezőnyben.

♦ A Loki odahaza kevesebb pontot gyűjtött, mint idegenben (8, illetve 11). A hazai mérlege közepes, 2–2–2, a gólkülönbsége is semleges (9–9).

♦ A lila-fehérek 18 pontjukból mindössze 5-öt gyűjtöttek be házon kívül, a mérlegük 1–2–3. Az egyetlen győzelmüket Kisvárdán aratták, még augusztus 8-án (4–2).