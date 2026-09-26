Verstappen kergeti Russellt az élen; Norrist kiütötték az Alpine-ok – Azeri Nagydíj, verseny

George Russell nagy fölénnyel szerezte meg a pole pozíciót a Formula–1-es Azeri Nagydíj időmérőjén, így ő várhatja az élről a piros lámpák kialvását. A brit mellől Charles Leclerc rajtol, a második soron Oscar Piastri és Isack Hadjar, míg a harmadikon Lando Norris és Lewis Hamilton osztozik. Max Verstappen a nyolcadik, míg a hibázó Andrea Kimi Antonelli a tizenhatodik helyről indul. Arról, hogy miként alakul a verseny, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.