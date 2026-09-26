Nemzeti Sportrádió

Verstappen kergeti Russellt az élen; Norrist kiütötték az Alpine-ok – Azeri Nagydíj, verseny

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.09.26. 12:36
Fotó: AFP
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verseny F1 Azeri Nagydíj Formula–1
George Russell nagy fölénnyel szerezte meg a pole pozíciót a Formula–1-es Azeri Nagydíj időmérőjén, így ő várhatja az élről a piros lámpák kialvását. A brit mellől Charles Leclerc rajtol, a második soron Oscar Piastri és Isack Hadjar, míg a harmadikon Lando Norris és Lewis Hamilton osztozik. Max Verstappen a nyolcadik, míg a hibázó Andrea Kimi Antonelli a tizenhatodik helyről indul. Arról, hogy miként alakul a verseny, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

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9. AZERI NAGYDÍJ
SZEPTEMBER 24., CSÜTÖRTÖK
1. szabadedzés1. Russell 1:45.387
2. szabadedzés1. Russell 1:43.347
SZEPTEMBER 25., PÉNTEK
3. szabadedzés1. Verstappen 1:43.922
Időmérő1. Russell 1:42.526
SZEPTEMBER 26., SZOMBAT
A verseny (51 kör, 306.049 km) rajtja13.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Bahreini Nagydíj, Sepangoktóber 4., 9.00
Szingapúri Nagydíj, Szingapúroktóber 11., 14.00
Amerikai Nagydíj, Austinoktóber 25., 21.00

 

 

verseny F1 Azeri Nagydíj Formula–1
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