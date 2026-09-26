Verstappen kergeti Russellt az élen; Norrist kiütötték az Alpine-ok – Azeri Nagydíj, verseny
George Russell nagy fölénnyel szerezte meg a pole pozíciót a Formula–1-es Azeri Nagydíj időmérőjén, így ő várhatja az élről a piros lámpák kialvását. A brit mellől Charles Leclerc rajtol, a második soron Oscar Piastri és Isack Hadjar, míg a harmadikon Lando Norris és Lewis Hamilton osztozik. Max Verstappen a nyolcadik, míg a hibázó Andrea Kimi Antonelli a tizenhatodik helyről indul. Arról, hogy miként alakul a verseny, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.
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|9. AZERI NAGYDÍJ
|SZEPTEMBER 24., CSÜTÖRTÖK
|1. szabadedzés
|1. Russell 1:45.387
|2. szabadedzés
|1. Russell 1:43.347
|SZEPTEMBER 25., PÉNTEK
|3. szabadedzés
|1. Verstappen 1:43.922
|Időmérő
|1. Russell 1:42.526
|SZEPTEMBER 26., SZOMBAT
|A verseny (51 kör, 306.049 km) rajtja
|13.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Bahreini Nagydíj, Sepang
|október 4., 9.00
|Szingapúri Nagydíj, Szingapúr
|október 11., 14.00
|Amerikai Nagydíj, Austin
|október 25., 21.00
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