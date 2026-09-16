Nemzeti Sportrádió

Itt a versenynaptár: 2027. augusztus 1-jén rendezik a 42. Formula–1 Aramco Magyar Nagydíjat!

2026.09.16. 11:02
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Címkék
F1 Magyar Nagydíj Hungaroring
Megvan a 42. Formula 1 Aramco Magyar Nagydíj időpontja: a világ leggyorsabb mezőnye 2027. augusztus 1-jén tér vissza a Hungaroringre. A versenynaptár bejelentésével a szurkolók mostantól még pontosabban tervezhetik a jövő évi nyári programjukat. (x)

Az idénre megújult Hungaroring büszke rá, hogy a második azon versenyek sorában, amelyek folyamatosan szerepelnek a Formula–1 versenynaptárában. Az eddig sem volt titok, hogy a mezőny 2027-ben is visszatér (hiszen a futamnak 2032-ig van szerződése), de most már azt is tudjuk, hogy mikor. Az augusztus 1-jei időpont egyébként azt is jelenti, hogy versenyünk továbbra is megtartotta „holiday Grand Prix” státuszát, vagyis az utolsó a nyári szünet előtt, ami ad neki egyfajta különleges hangulatot.

 

Ami az érdeklődést illeti, az az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is magas: a vasárnapi versenynapra értékesített belépők közel egyharmada már gazdára talált. Az időpont ismeretében pedig a szurkolók számára még könnyebbé válik a tervezés: legyen szó utazásról, szállásfoglalásról vagy a teljes versenyhétvége programjának összeállításáról.

„A Magyar Nagydíj évről évre százezer embert mozgat meg, és különösen örömteli, hogy az előző évekhez hasonlóan a jövő évi futamra már most nagyon nagy az érdeklődés – mondta Gyulay Zsolt, a Hungaroring elnök-vezérigazgatója. – Tavaly mi nyertük el a legjobb szurkolói élményért járó díjat, ami hatalmas elismerés, ugyanakkor nem dőlünk hátra, hanem évről évre igyekszünk magasabbra tenni a mércét. Idén bővítettük a szurkolói programokat, nemcsak a pályán belül, hanem a városban is, és ezen az úton megyünk tovább. A célunk egyértelmű: a Hungaroringre érkező magyar és külföldi rajongókat újabb és újabb élményekkel gazdagítani amellett, hogy a lehető legprofibb módon megszervezzük a futamot. A 2027-es Magyar Nagydíj időpontja most már biztos, így mindenki elkezdheti megtervezni a következő Formula 1-es élményt.”

 

Érdekesség, hogy az F1 minden évben és minden helyszínen felmérést végez a nézők körében az adott versenyhétvégéről – az idei Magyar Nagydíjon is megtette ezt. A szurkolók véleménye szerint a Magyar Nagydíj ár-érték arányban különösen kiemelkedő, csakúgy, mint a szurkolói élmény – a legmagasabb pontszámot ebben az összevetésben a hétvége hangulata kapta.

Az eredményből kiderült, hogy a hungaroringi hétvégén a nézők az átlagosnál fiatalabbak (13 százalékuk 24 évesnél fiatalabb), hogy többségük családdal, gyerekkel érkezett – kiemelkedően jónak tartották a versenyen és a hétvégén a személyes biztonságukat, a személyzet kedvességét és értékelték a pálya fenntarthatósági törekvéseit is. 
 

 

 

 

F1 Magyar Nagydíj Hungaroring
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