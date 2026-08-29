Gyorsasági kamion Eb: Kiss Norbert két dobogóval kezdett Mostban

Kiss Norbert a péntek délután rendezett időmérő edzésen megfutotta a legjobb köridőt, ezzel megszerezte a pole pozíciót a szombati első futamra. Ezen aztán címvédőhöz méltóan startolt, az első kanyarban megtartotta a vezető pozíciót, és körről körre növelve előnyét magabiztos győzelmet aratott.

„Nem ez volt életem legjobb rajtja, de az első féktáv nagyon jól sikerült, így tisztán az élen maradtam és el tudtam kezdeni építeni az előnyt” – nyilatkozta a 41 éves magyar versenyző a leintés után. „Ezután minden nagyon jól működött, a kamion és a gumik is bírták a gyűrődést, úgyhogy boldog vagyok, hogy nyerni tudtam. Köszönöm a Révész Racingnek, mint mindig, most is nagyon jó munkát végzett a csapat” – tette hozzá.

Élen a magyar versenyző (Fotó: Kiss Norbi/Facebook)

Kiss a délutáni második – részben fordított rajtrácsos – futamon a nyolcadik helyről startolt és szép előzésekkel jött előre, majd a harmadik pozícióban intették le a 11 körös viadal végén.

A kamion Eb csehországi fordulója vasárnap újabb időmérő edzéssel, valamint további két futammal folytatódik Mostban.