Nigériai középpályással erősített az ETO FC – hivatalos

Tóth Rajmund kedden a török Konyasporhoz távozott, egy nappal később az ETO FC már igazolt is a posztjára, a klub bejelentette Peter Agba megszerzését.

A 23 éves labdarúgó korábban szerepelt a nigériai utánpótlás-válogatottban, és az előző idényben a Maccabi Haifa védekező középpályása volt, az izraeli bajnokságban 24 meccsen egyszer volt eredményes.

Tizennyolc évesen indult európai karrierje, amikor a horvát másodosztályban szereplő NK Zagorechez igazolt. A krapinai együttesben nem tudott alapemberré válni, így osztályon belül váltott, és az NK Dubrava játékosa lett. A horvát másodosztályban szereplő klubban 35 mérkőzésen szerepelt a 2022–2023-as idényben, az igazi európai áttörést is ez a szezon hozta meg neki.

2023 augusztusában a szlovén bajnok és kupagyőztes Olimpija Ljubljana csapott le rá. A 2023–2024-es kiírásban valódi alapemberévé vált az Olimpijának, amely a Konferencialiga-selejtezőt érő harmadik helyre futott be a bajnokságban. A 2024. nyári Kl-selejtezősorozat remekül sikerült a szlovén csapat és Agba számára is: a Sheriff Tiraspolt és a Rijekát kiejtve az együttes bejutott a ligaszakaszba. Peter Agba minden percet pályán töltött a selejtezőkön. A 2024–2025-ös idény nem csak a nemzetközi porondon volt sikeres, az Olimpija ugyanis bajnoki címet szerzett Szlovéniában. Agba összesen 35 bajnoki, 12 Kl- és 4 kupamérkőzésen lépett pályára ebben az idényben. A következő évad elején is kirobbanthatatlannak tűnt a szlovén csapatból, mígnem az átigazolási időszak utolsó pillanataiban az izraeli bajnokságban bronzérmet szerző Maccabi Haifába igazolt.

Agba, akit 2028-ig köt szerződés a Maccabihoz, egyéves kölcsönszerződéssel érkezik vételi opcióval.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL

Érkezők: Leon Balogun (nigériai, Arisz Limassol – Ciprus, szabadon igazolhatóként), Csinger Márk (DAC 1904 – Szlovákia, kölcsön után végleg), Modou Lamin Mass (gambiai, Almasi Football Academy – Nigéria), Modou Lamin Marong (gambiai, FC STK 1924 Samorín – Somorja, Szlovákia), Schön Szabolcs (Bolton Wanderers – Anglia, kölcsön után végleg), Umathum Ádám (Puskás Akadémia FC, legutóbb kölcsönben Csákvár)

Kölcsönbe érkezők: Peter Agba (nigériai, Maccabi Haifa – Izrael), Viktor Djukanovics (montenegrói, Hammarby IF – Svédország)

Kölcsönből visszatérők: Urblík Norbert (magyar-szlovák, FC STK 1924 Samorín – Somorja, Szlovákia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Raki Auani (tunéziai, Riga FC – Lettország), Marc Giger (svájci-kameruni, Union Saint-Gilloise – Belgium), Rodrigo López (Rodrigo López Quinónes, mexikói, Pumas UNAM – Mexikó), Szendrei Norbert (Zalaegerszeg)

Távozók: Nadir Benbuali (algériai, Pyramids FC – Egyiptom), Ledio Beqja (albán, Egnatia – Albánia, legutóbb kölcsönben Dinamo City – Albánia), Deian Boldor (román, Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Csinger Márk (FC Groningen – Hollandia), Farkas Balázs (BVSC-Zugló, kölcsön után végleg), Senna Miangué (belga, Aktobe – Kazahsztán, szabadon igazolhatóként), Olekszandr Piscsur (ukrán-magyar, Girona FC – Spanyolország), Tóth Rajmund (Konyaspor – Törökország), Vitális Milán (AEK Athén – Görögország)

Kölcsönbe távozók: Csorba Noel (FC Ajka), Jovan Zivkovic (osztrák-szerb, FK Radnicski 1923 – Szerbia)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –