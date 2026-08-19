Fallabda Eb: mindhárom magyar továbbjutó kiesett a második körben a nőknél

Csókási ötszettes csatában búcsúztatta a luxemburgi Elisenda Ruiz-Kaisert, míg Juhász rendkívül szokatlan módon jutott a legjobb 32 közé: az U19-es európai ranglistavezető, magyar származású brit Kemecsei Réka elleni összecsapás mindent eldöntő ötödik játszmájában 10-4-es hátrányban volt, azaz ellenfelének hat meccslabdája volt, amikor riválisa rosszul lett, és fel kellett adnia a küzdelmet. Ugyancsak továbbjutott Kiss-Máté Csenge, aki négy játszmában bizonyult jobbnak a holland Suzanne Petersnél.

A folytatás már kevésbé sikerült jól mindhárom magyar női versenyző kikapott a második fordulóban, így a folytatásban a 17-32. helyért sorra kerülő szakaszban játszhat. Csókási Gabriellát német, míg Kiss-Máté Csengét és Juhász Nórát francia riválisa múlta felül három játszmában.

Az első körben vereséget szenvedett játékosok –a házigazdáktól Páj Linda, Kun Krisztina és a Varga Villő – a 33-64. hely között küzdhetek tovább a kontinensviadalon, amely szombatig tart az ingyenesen látogatható City Squash Clubban és a Millenárison.

Kamocsai Bendegúz és Takács Benedek is sikerrel vette az első fordulót a férfiaknál.

A 32 közé jutásért vívott keddi összecsapásokon az esemény eredményközlő oldala alapján Kamocsai négy játszmában kerekedett a finn Olli Soini fölé, míg Takács három sima szettben bizonyult jobbnak a török Ergin Yörükoglunál. A kora esti folytatásban mindketten svájci riválissal találkoznak, előbbi Nicolas Müllerrel, utóbbi Dimitri Steinmann-nal. A házigazdák közül a férfiaknál az első fordulóban búcsúzott Simon Dániel, Komlódi Regő és Sáli Barnabás. Utóbbi kettő sima meccsen szenvedett vereséget három játszmában, előbbi viszont nagy erőbedobásra késztette holland ellenfelét, Robert Lindnert, aki végletekig kiélezett mérkőzésen öt szettben győzött.

FALLABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, Budapest

1. FORDULÓ (a 32 közé jutásért)

Egyes. Férfiak: Kamocsai Bendegúz–Olli Soini (finn) 3:1 (3, 4, -12, 11), Takács Benedek–Ergin Yörükoglu (török) 3:0 (8, 3, 3), Robert Lindner (holland)–Simon Dániel 3:2 (10, -8, -6, 10, 12), David Bernet (svájci)–Komlódi Regő 3:0 (8, 4, 4), Valentin Rapp (német)–Sáli Barnabás 3:0 (6, 6, 2)

Nők: Csókási Gabriella–Elisenda Ruiz-Kaiser (luxemburgi) 3:2 (5, –9, –7, 0, 15), Juhász Nóra–Kemecsei Réka (brit) 2:2-nél (–11, 7, 7, –9, 4:10) Kemecsei feladta, Kiss-Máté Csenge–Suzanne Peters (holland) 3:1 (7, –10, 5, 4), Lijana Sultana (máltai)–Páj Linda 3:0 (8, 10, 4), Chloe Kalvö (norvég)–Kun Krisztina 3:1 (–8, 6, 7, 4), Caroline Christiansen (dán)–Varga Villő 3:0 (4, 1, 2)

2. FORDULÓ

Egyes. Nők: Saskia Beinhard (német)–Csókási Gabriella 3:0 (7, 9, 7), Enora Villard (francia)–Kiss-Máté Csenge 3:0 (8, 4, 7), Melissa Alves (francia)–Juhász Nóra 3:0 (6, 2, 4)