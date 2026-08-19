Lovas Világjátékok: Simicska 52., Szuhai 67. vadászugratásban

A szakág képviselői – 145-en – vadászugratásban mérték össze tudásukat 155 centiméteres akadályokon. Ebben a számban a verőhibákat másodpercre váltják át egy akadályverés négy másodperc), és az így elért idők alapján alakul ki a sorrend. A két magyar hiba nélkül ment végig a pályán, melyen 13 akadály volt, 16 erőkifejtéssel. Simicska 78.62, Szuhai 80.54 másodperc alatt ért végig. Az éllovas francia Julien Épaillard (Fringan de Vesquerie) 70.60 mp alatt teljesítette a pályát. A különbségeket felezik, és azokkal a hátrányokkal kezdik a csütörtöki versenyt a lovasok. Akkor már az akadályverésekért négy hibapont jár majd és az első 50 között kell végezni – a csapatoknak pedig az első tízben -, a pénteki folytatás lehetőségéért. A vasárnapi egyéni döntőbe a legjobb 25 lovas jut majd be.

A csapatversenyben a magyarok már nem lesznek érdekeltek, mert a négy szerdai induló közül csak ketten tudták befejezni a pályát, és a válogatottak összevetéséhez három eredmény kell.

Jármy Miklós csapatvezető az MTI érdeklődésére elmondta, hogy ifj. Kövy András lova, Egano van't Wingerdhof Z a 11. ugrásnál rosszul érkezett le, kicsit megrándult, fájdalmat jelzett, Kövy András pedig leszállt róla, hogy kímélje, óvja. Ifj. Szuhai Gyula (Lawisangos) sem tudott felkerülni az eredménylistára, őt kicsengették, mert az egyik ugrásnál, a kőfalnál nem a két zászló között ment át, és sok idő telt el, mire újra ráfordult az ugrásra, így az utolsó akadály előtt lejárt a 120 másodperces limitidő.

A vadászugratásban – melyben a 100 ezer euró volt az összdíjazás – Épaillard (Fringan de Vesquerie) mögött a holland Harrie Smolders (Mr. Tac) lett a második, a brit Scott Brash (Hello Mango) pedig a harmadik.