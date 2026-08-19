Nemzeti Sportrádió

Tijjani Reijnders távozik Manchesterből – hivatalos

P. GY. B. P. GY. B.
2026.08.19. 17:20
TIjjani Reijnders Szaúd-Arábiában folytatja (Fotó: Getty Images)
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Al-Kvadszija Tijjani Reijnders Manchester City
A Manchester City és az Al-Kvadszija labdarúgócsapata is bejelentette Tijjani Reijnders klubcseréjét.

A 28 éves labdarúgó 2025 nyarán szerződött az AC Milantól a Manchester Cityhez, amelyben minden sorozatot számítva 50 mérkőzésen hétszer volt eredményes. A csapattal megnyerte az FA-kupát és a Ligakupát is.

Reijnders azonban mindössze egy év után távozik Angliából, és új klubja, a szaúdi Al-Kvadszija már be is jelentette az érkezését.

A 35-szörös holland válogatott labdarúgó az AP hírügynökség értesülései szerint 2031-ig kötelezte el magát új állomáshelyén, a szaúdiak 61 millió eurónak megfelelő összeget fizettek a játékjogáért. Reijnders, akinek 2030-ig volt szerződése Manchesterben, az előző héten külön edzett a társaitól, és nem is játszott az Arsenal elleni Szuperkupa-meccsen sem.

 

Al-Kvadszija Tijjani Reijnders Manchester City
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