Nincs változás a Williamsnél: Sainz hosszú távra kötelezte el magát – hivatalos

A Williams Alexander Albon keddi szerződéshosszabbítása után szerdán azt is megerősítette, hogy Carlos Sainz Jr. is marad a kötelékében, így a grove-i csapat változatlan pilótapárossal vág neki a 2027-es idénynek. A többéves kontraktust aláíró spanyol versenyző jelenleg a második szezonját teljesíti az istállóval. Az első tizenegy nagydíj során hat pontot gyűjtött, legjobb helyezését Monacóban érte el, ahol nyolcadikként szelte át a célvonalat.

„Nagyon örülök, hogy tovább folytathatom a közös utunkat a Williams F1-es családjával. Őszintén hiszek a csapatot alkotó emberekben, legyenek akár a gyárban, akár a versenypályákon, illetve azokban a beruházásokban és abban a kemény munkában is, amelyek a háttérben zajlanak. Megvan bennünk minden ahhoz, hogy fordítsunk a helyzeten. Az első nap óta ugyanolyan elszánt vagyok a tekintetben, hogy Williamst visszasegítsem oda, ahová tartozik. Alig várom, hogy újabb emlékeket szerezzünk együtt a csapattal” – mondta Sainz.