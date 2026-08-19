Nincs változás a Williamsnél: Sainz hosszú távra kötelezte el magát – hivatalos
A Williams Alexander Albon keddi szerződéshosszabbítása után szerdán azt is megerősítette, hogy Carlos Sainz Jr. is marad a kötelékében, így a grove-i csapat változatlan pilótapárossal vág neki a 2027-es idénynek. A többéves kontraktust aláíró spanyol versenyző jelenleg a második szezonját teljesíti az istállóval. Az első tizenegy nagydíj során hat pontot gyűjtött, legjobb helyezését Monacóban érte el, ahol nyolcadikként szelte át a célvonalat.
„Nagyon örülök, hogy tovább folytathatom a közös utunkat a Williams F1-es családjával. Őszintén hiszek a csapatot alkotó emberekben, legyenek akár a gyárban, akár a versenypályákon, illetve azokban a beruházásokban és abban a kemény munkában is, amelyek a háttérben zajlanak. Megvan bennünk minden ahhoz, hogy fordítsunk a helyzeten. Az első nap óta ugyanolyan elszánt vagyok a tekintetben, hogy Williamst visszasegítsem oda, ahová tartozik. Alig várom, hogy újabb emlékeket szerezzünk együtt a csapattal” – mondta Sainz.
|36. HOLLAND NAGYDÍJ
|AUGUSZTUS 21., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|12.30–13.30
|2. szabadedzés
|16.30–17.14
|AUGUSZTUS 22., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|12.00–13.00
|Időmérő
|16.00–17.00
|AUGUSZTUS 23., VASÁRNAP
|A verseny (72 kör, 306.587 km) rajtja
|15.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Olasz Nagydíj, Monza
|szeptember 6., 15.00
|Spanyol Nagydíj, Madrid
|szeptember 13., 15.00
|Azeri Nagydíj, Baki
|szeptember 26., 13.00