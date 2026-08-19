Nemzeti Sportrádió

Nincs változás a Williamsnél: Sainz hosszú távra kötelezte el magát – hivatalos

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.08.19. 15:42
Sainz 2027-ben is a Williamst erősíti (Fotó: AFP)
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F1 Williams Carlos Sainz Jr. Formula–1
A Formula–1-es Williams hivatalosan is bejelentette, hogy jövőre is Carlos Sainz Jr. lesz Alexander Albon csapattársa.

A Williams Alexander Albon keddi szerződéshosszabbítása után szerdán azt is megerősítette, hogy Carlos Sainz Jr. is marad a kötelékében, így a grove-i csapat változatlan pilótapárossal vág neki a 2027-es idénynek. A többéves kontraktust aláíró spanyol versenyző jelenleg a második szezonját teljesíti az istállóval. Az első tizenegy nagydíj során hat pontot gyűjtött, legjobb helyezését Monacóban érte el, ahol nyolcadikként szelte át a célvonalat. 

„Nagyon örülök, hogy tovább folytathatom a közös utunkat a Williams F1-es családjával. Őszintén hiszek a csapatot alkotó emberekben, legyenek akár a gyárban, akár a versenypályákon, illetve azokban a beruházásokban és abban a kemény munkában is, amelyek a háttérben zajlanak. Megvan bennünk minden ahhoz, hogy fordítsunk a helyzeten. Az első nap óta ugyanolyan elszánt vagyok a tekintetben, hogy Williamst visszasegítsem oda, ahová tartozik. Alig várom, hogy újabb emlékeket szerezzünk együtt a csapattal” – mondta Sainz. 

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36. HOLLAND NAGYDÍJ
AUGUSZTUS 21., PÉNTEK
1. szabadedzés12.30–13.30
2. szabadedzés16.30–17.14
AUGUSZTUS 22., SZOMBAT
3. szabadedzés12.00–13.00
Időmérő16.00–17.00
AUGUSZTUS 23., VASÁRNAP
A verseny (72 kör, 306.587 km) rajtja15.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Olasz Nagydíj, Monzaszeptember 6., 15.00
Spanyol Nagydíj, Madridszeptember 13., 15.00
Azeri Nagydíj, Bakiszeptember 26., 13.00

 

 

F1 Williams Carlos Sainz Jr. Formula–1
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