Nemzeti Sportrádió

Tekke otthon alapozná meg a továbbjutást, Saviolo a Fradi ellen is betalálna

V. H. L.V. H. L.
2026.08.19. 17:55
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Noah Saviolo és Fatih Tekke (Fotó: Getty Images)
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selejtező Noah Saviolo Eúrópa-liga Trabzonspor rájátszás sajtótájékoztató Ferencváros Fatih Tekke
Pokoli hangulatot, de nehéz mérkőzést vár Fatih Tekke, a Trabzonspor vezetőedzője a csütörtöki esti, Ferencváros elleni hazai playoffmérkőzésen az Európa-ligában. A meccs előtti sajtótájékoztatón a törökök góllal bemutatkozó új szerzeménye, Noah Saviolo is az újságírók rendelkezésére állt, s arról is beszélt, mekkora megtiszteltetés neki egyszerre pályára lépni Mohamed Szalahhal.

Megtartotta a csütörtöki, Ferencváros elleni playoffmérkőzés előtti sajtótájékoztatóját a Trabzonspor. A törökök vezetőedzője, a szentpétervári Zenit játékosaként 2008-ban az Európa-liga-jogelőd UEFA-kupát megnyerő Fatih Tekke azt hangsúlyozta: megnyugtató előnyt szeretnének szerezni a visszavágóra.

„Be akarunk kerülni az Európa-liga ligaszakaszába. Játékosként volt már szerencsém megnyerni a sorozatot, tudom, milyen nehéz dolgunk lesz. Ellenfelünk minden tiszteletet megérdemel, remek csapata van. Nehéz mérkőzést várok, amelyen előnyt kell szereznünk a visszavágóra, de kétmeccses párharcban gondolkodunk. Érzelemmel és izgalommal telve várjuk a holnapi összecsapást, készen állunk. Reményeim szerint szurkolóink támogatásával olyan eredményt érünk el, amellyel megalapozzuk a továbbjutást” idézi Tekkét a török csapat honlapja.

A Trabzonspor új szerzeménye, a Vitória Guimaraestől igazolt Noah Saviolo a Kasimpasa ellen 1–1-es döntetlenre végződő idegenbeli bajnoki mérkőzésen debütált, és egyből gólt szerzett. A 22 éves játékos reméli, góllövő formáját a Fradi elleni találkozóra is át tudja menteni.

„Nagy csata lesz, számomra pedig egészen különleges, hiszen ez lesz az első európai kupamérkőzésem. A társaim mindenben segítenek, remek a hangulat az öltözőben, reméljük, ez a pályán is meglátszik majd. Nem tartunk az ellenféltől, hiszen ott lesz mögöttünk a fantasztikus szurkolótáborunk, amely előtt először lépek pályára. Az első meccsemen betaláltam, remélem, most is így lesz, de az a legfontosabb, hogy örömet szerezzünk a drukkereinknek. Azt sem kell részleteznem, milyen fontos, hogy Mohamed Szalah is a csapatunk tagja, az egész világ tudja, milyen nagyszerű futballista. Óriási megtiszteltetés, hogy együtt futhatok ki vele a pályára, nemcsak nekem, hanem mindenki másnak is” jelentette ki a portugál szélső.

EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, PLAYOFF, 1. MÉRKŐZÉS
Csütörtök, 19.00: Trabzonspor (török)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

 

selejtező Noah Saviolo Eúrópa-liga Trabzonspor rájátszás sajtótájékoztató Ferencváros Fatih Tekke
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