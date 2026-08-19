Tekke otthon alapozná meg a továbbjutást, Saviolo a Fradi ellen is betalálna

Megtartotta a csütörtöki, Ferencváros elleni playoffmérkőzés előtti sajtótájékoztatóját a Trabzonspor. A törökök vezetőedzője, a szentpétervári Zenit játékosaként 2008-ban az Európa-liga-jogelőd UEFA-kupát megnyerő Fatih Tekke azt hangsúlyozta: megnyugtató előnyt szeretnének szerezni a visszavágóra.

„Be akarunk kerülni az Európa-liga ligaszakaszába. Játékosként volt már szerencsém megnyerni a sorozatot, tudom, milyen nehéz dolgunk lesz. Ellenfelünk minden tiszteletet megérdemel, remek csapata van. Nehéz mérkőzést várok, amelyen előnyt kell szereznünk a visszavágóra, de kétmeccses párharcban gondolkodunk. Érzelemmel és izgalommal telve várjuk a holnapi összecsapást, készen állunk. Reményeim szerint szurkolóink támogatásával olyan eredményt érünk el, amellyel megalapozzuk a továbbjutást” – idézi Tekkét a török csapat honlapja.

A Trabzonspor új szerzeménye, a Vitória Guimaraestől igazolt Noah Saviolo a Kasimpasa ellen 1–1-es döntetlenre végződő idegenbeli bajnoki mérkőzésen debütált, és egyből gólt szerzett. A 22 éves játékos reméli, góllövő formáját a Fradi elleni találkozóra is át tudja menteni.

„Nagy csata lesz, számomra pedig egészen különleges, hiszen ez lesz az első európai kupamérkőzésem. A társaim mindenben segítenek, remek a hangulat az öltözőben, reméljük, ez a pályán is meglátszik majd. Nem tartunk az ellenféltől, hiszen ott lesz mögöttünk a fantasztikus szurkolótáborunk, amely előtt először lépek pályára. Az első meccsemen betaláltam, remélem, most is így lesz, de az a legfontosabb, hogy örömet szerezzünk a drukkereinknek. Azt sem kell részleteznem, milyen fontos, hogy Mohamed Szalah is a csapatunk tagja, az egész világ tudja, milyen nagyszerű futballista. Óriási megtiszteltetés, hogy együtt futhatok ki vele a pályára, nemcsak nekem, hanem mindenki másnak is” – jelentette ki a portugál szélső.

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, PLAYOFF, 1. MÉRKŐZÉS

Csütörtök, 19.00: Trabzonspor (török)–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!