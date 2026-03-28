„Rendkívül frusztráló” – Leclerc kifakadt a szuzukai időmérő után

Noha már az idénykezdet előtt a Mercedest és George Russellt tartották számon a bajnokság fő esélyeseként, és a csapat, valamint a versenyző is hozta a várakozásokat a szezonnyitó Ausztrál Nagydíjon, azóta felborulni látszik a házon belüli küzdelem. Az „ezüstnyilak” ugyan Kínában is kisajátították az első rajtsort, majd a futamon kettős sikert könyvelhettek el, mindkét esetben a fiatal Andrea Kimi Antonelli vezette fel a sort, az olasz először minden idők legfiatalabb pole pozíciósa, majd másnap a Formula–1 fennállásának második legfiatalabb futamgyőztese lett.

A pilóta a csapatfőnököt, Toto Wolffot is meglepte a korai sikerrel, de az osztrák igyekezett lehűteni a kedélyeket, mondván Antonellinek még sokat kell tanulnia, és mivel pályafutása nagyon más szakaszában jár, mint Russell, így nem igazán lehet beszélni csapaton belüli párharcról. Az új idényt első számú versenyzőként kezdő Russell azonban sorozatban a második versenyhétvégén is alulmaradt fiatal márkatársával szemben, és minden adott ahhoz, hogy már vasárnap őrségváltás történjen a bajnokság élén.

Antonelli a Japán Nagydíj második szabadedzésétől fogva egyértelműen Russell előtt járt, és pályafutása második rajtelsőségét jegyezte szombaton, így a lehető legjobb helyzetből várhatja a versenyt, míg brit ellenfelének ezúttal is meg kellett elégednie a második hellyel. Ha a kettős változatlan sorrendben ér célba vasárnap, az olasz karrierje során először vezetheti a bajnokságot. „Nagyon elégedett vagyok az időmérővel, remek, tiszta volt. Úgy érzem, körről körre tudtam javulni. Az első Q3-as próbálkozásom jól sikerült, és a második is ígéretesnek tűnt, de a tizenegyes kanyarban blokkoltam, és elég sok időt vesztettem, kár érte.”

„Kicsit bosszús voltam emiatt, de végső soron megszereztem a pole pozíciót. Jól érzem magam a volán mögött, jól érezem magam ezen a pályán, és most már a versenyre összepontosítok – jelentette ki a fiatal olasz pilóta, aki jelezte, vasárnap folytatná a menetelést. – Már a melbourne-i futamon elkaptam a lendületet, és ez csak még tovább erősödött Kínában. Most csak arra törekszem, hogy megőrizzem ezt a lendületet, még tovább fejlődjek, és minden alkalommal javítsak kicsit a teljesítményemen anélkül, hogy túlzásba esnék. Összességében jól érzem magam az autóban. Természetesen még mindig vár ránk munka, különösen az erőforrás teljesítményének maximalizálása terén, de jó kvalifikációm volt, nagyon elégedett vagyok vele.”

Russellt Sanghajban probléma hátráltatta az időmérőn, ami miatt lépéshátrányba került, míg most Szuzukában a beállítások mentek félre az oldalán, ami nemcsak a kvalifikációját, hanem nagy valószínűség szerint a versenyét is megpecsételi. A brit nem is tudta leleplezni az elégedetlenségét. „Megint nagyon jó munkát végzett – illette dicsérettel csapattársát, majd értékelte a saját kvalifikációját is. –Furcsa volt. Őszintén szólva, jelenleg nem igazán tudjuk, mi történt. Kisebb változtatást hajtottunk végre a hátsó felfüggesztésen az időmérő előtt, és hirtelen visszaesett az autó teljesítménye, és sehol sem voltunk. Aztán furcsa rezgéseket kezdtem érezni hátulról, úgyhogy remélem, egyszerűen valami nem stimmelt, és képesek leszünk orvosolni a problémát. Tényleg nagyon bizarr volt.”

„Később állítottam az első szárnyon, hogy kompenzáljam, de az autó a kanyarok bejáratától egészen a közepéig kiegyensúlyozatlan volt, a hátulja megcsúszott az elején, így elég sokat visszavettünk az első szárnyból, aztán a kanyarcsúcson alulkormányzottá vált. Nagyon nehéz időmérő volt, kissé bosszantó, sorozatban ez a második ilyen hétvégém. Kínában sokkal versenyképesebb voltam, de a harmadik szakaszban minden elromlott, míg itt az edzések után hiába éreztem magam magabiztosnak, végül megint rosszul alakult. Az egész kvalifikáció rossz volt, szóval meg kell oldanunk ezt a problémát.”

A csapatfőnök, Wolff elmondása szerint a megeszközölt változtatás a futamon is megköti Russell kezét. „Változtattunk az autón. Arra számítottunk, hogy sokkal kisebb hatása lesz, mint lett végül. Nagyon az orrára állt a kocsi, erősen túlkormányzott lett, ami eléggé megnehezítette az életét, de az ilyesmi megtörténhet – mondta, majd Antonelli teljesítményére is kitért. – Amikor hallod a rádiós kommunikációját, egyszerűen nyugodt. Nem helyez túl nagy nyomást magára. Összetette azt a kört, és nagyon jól sikerült. Bono azt mondta neki, hogy menjen egy biztonsági kört. Az utolsón viszont valamivel jobban megnyomta, és az nem sikerült már olyan jól. De nagyszerű ezt látni!”

A McLaren, és különösen Oscar Piastri már pénteken magára irányította a figyelmet, hiszen az ausztrál futotta meg a nap leggyorsabb körét. Noha a címvédő alakulat akkor igyekezett lehűteni a kedélyeket, és előrebocsátotta, úgy számol, hogy szombaton a Mercedes mellett a Ferrari is elé kerül, végül Piastri révén sikerült megszereznie a harmadik rajthelyet, míg az egész hétvégén problémákba ütköző, értékes pályaidőt veszítő, és ezzel egyértelműen lépéshátrányba kerülő Lando Norris beékelődött a két piros autó közé.

„Az időmérők összességében jól alakulnak eddig az idén – kezdte az értékelést az egy körön (hagyományos kvalifikáció) csapaton belül egyelőre veretlen ausztrál, aki végül Melbourne-ben és Sanghajban sem tudott elrajtolni a futamon. – Ezen a hétvégén már az elejétől jónak tűnt a helyzet, és elvégeztük a feladatot. Az viszont kétségtelen, hogy nincs meg a tempónk és a tapadásunk sem, hogy felvegyük a harcot a Mercedesszel, de egyre közeledünk. Többé-kevésbé mindent kihoztunk az autóból, az utolsó Q3-as köröm nem volt nagyszerű, de az első elég jól sikerült, egészen elégedett vagyok vele. Jó látni, hogy közelebb kerültünk a Mercedeshez, remélhetőleg vasárnap is sikerül itt maradunk.”

„Semmit sem változtattunk az autón az első futamhétvége óta, talán ez a pálya egyszerűen jobban fekszik neki, és emellett szerintem sikerült többet is kihoznunk az erőforrásból, valamint folyamatosan optimalizáljuk a dolgokat. Úgy gondolom, egyértelmű hátrányunk van a csomag terén, de nem hoztuk ki belőle a maximumot Ausztráliában és Kínában sem. Szerintem ezen a hétvégén viszont nagyon jó munkát végeztünk ezen a területen. Remek érzés látni a fejlődést, de még mindig elég nagy a lemaradás.”

A Japán Nagydíj időmérőjének első három helyezettje (Fotó: AFP)

Norris úgy érzi, az egész hétvégéje abból állt, hogy utolérje saját magát. „Több dolog összejött. Egyértelműen hatással volt arra, hogy nem tudtunk kipróbálni és tesztelni bizonyos dolgokat már az elejétől. Egyáltalán nem mentem magas üzemanyagszint mellett, és nem igazán mentem egymást követő köröket, szóval a szerencse nem igazán állt az oldalamon. Egész hétvégén próbáltam utolérni magam, és az időmérőm is a felzárkózásról szólt. Folyamatosan javultam, és egyre jobban megértettem, mennyire nyomhatom, de elég nehéz volt.”

„Elégedett vagyok az ötödik hellyel, de a lemaradásunk még mindig elég nagy az előttünk állókhoz képest, szóval azért azt nem mondanám, hogy maradéktalanul elégedett vagyok. Úgy gondolom, voltak dolgok, amiket másképp is csinálhattam volna, és nem végeztem elég jó munkát, de ezzel egy időben biztos vagyok benne, hogy több körrel a hátam mögött jobb lettem volna.”

A Ferrari gyenge pontját az kvalifikáció jelenti egyelőre az idén, és ez Japánban is megmutatkozott, ahol a McLaren nemcsak felért a szintjére, hanem meg is előzte őt. A Scuderia becsületét Charles Leclerc mentette meg a negyedik helyével, míg az egész hétvégén hártányban lévő Lewis Hamilton hatodikként zárt. A maranellói csapat most az erősebb versenytempóban, és a remek rajtjaiban bízik, de tudja, nem lesz egyszerű dolga, ha újra dobogóra állna.

„Kicsit felment bennem a pumpa, amikor az egyenesben padlógázon menve elkezdtem időt veszíteni. De a kanyarban... az ilyen dolgok előfordulnak a Q3-ban, különösen az én vezetési stílusom mellett. A múltban is többször megtörtént már, de eddig jobban kifizetődött, mint amennyi kár származott belőle. Ezekkel az autókkal viszont inkább rajta vesztesz, mert utána elég sok időt dobsz el az egyenesben. Ez kib.szott vicc! Gyorsabban megyek a kanyarokban, hamarabb a gázra lépek, hogy aztán mindent elveszítsek az egyenesben.”

„Rendkívül frusztráló, mert a Q3-at mindig is úgy közelítettem meg, hogy az utolsó körömön próbálkozom olyan dolgokkal, amik kicsit túlmennek a határon ahhoz képest, ahogy korábban mentél. Ha így teszel, a rendszernek újra optimalizálnia kell magát, és mindez gyakorlatilag aközben történik, hogy vezetsz. Szóval valahányszor a harmadik szakaszba kerülök, időt veszítek az egyenesben. A kanyarokban nyerek, az egyenesben elvesztem. Ez nagyon idegesítő, mert így sosem tudod igazán összetenni a kört, mindig kompromisszumra kényszerülsz az egyik oldalon.”

„Ezzel mindenki így van, és egyáltalán nem kellemes érzés, mert a határon szeretnénk vezetni az autót, és akárhányszor elkezdesz a határon táncolni, megfizeted az árát kisebb megcsúszásokkal, míg az egyenesben háromszorosan – fakadt ki Leclerc, aki a versenyt ennek ellenére is optimistán várja. – Egy jó rajttal talán kis nyomást helyezhetünk rá, de úgy hiszem, egy ponton elhúznak az élen, mint ahogyan azt az előző két futamon is tették, hiszen olyan nagy mértékű a tempóelőnyük. De ha valamilyen okból kifolyólag sikerül egészen az utolsó körig versenyben maradnunk, ami ezért eléggé valószerűtlen, akkor talán reménykedhetünk győzelemben is. De amint tiszta levegőbe kerülnek, lehetetlen küldetés lesz visszazárkózni.”

Hamilton már a pénteki szabadedzések után is arról beszélt, hogy felsejlettek benne a tavalyi rossz emlékek, egyáltalán nem érezte magát magabiztosan a volán mögött, és több megcsúszása is volt. A hétszeres világbajnok szombatra sem tudott fordítani a helyzetén, és végül a Mercedesek és a csapattársa mellett mindkét McLaren is megelőzte. „Nyilvánvalóan hiányzott a tempó a középső szektorban, és kissé az utolsóban is. Ez részben a motorerő, illetve az energiahasználat miatt történt, ami nagyon fontos szerepet játszik itt. Nem tudom, hogy innen összejöhet-e a dobogó, de a versenytempónk eléggé erős. Úgy tűnik, a McLaren előrelépett, ez természetes abból fakadóan, hogy Mercedes-motorral rendelkeznek, ami jócskán a miénk előtt jár. Nagy kihívás lesz, de ha sikerül lerajtolnunk őket, talán magunk mögött tarthatjuk őket.”

JAPÁN NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. Andrea Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:28.778 átlag: 235.477 km/ó 2. George Russell brit Mercedes 1:29.076 0.298 mp h. 3. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:29.132 0.354 4. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:29.405 0.627 5. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:29.409 0.631 6. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:29.567 0.789 7. Pierre Gasly francia Alpine-Mercedes 1:29.691 0.913 8. Isack Hadjar francia Red Bull-Ford 1:29.978 1.200 9. Gabriel Bortoleto brazil Audi 1:30.274 1.496 10. Arvid Lindblad brit Racing Bulls-Ford 1:30.319 1.541 11. Max Verstappen holland Red Bull-Ford 1:30.262 1.214 12. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:30.309 1.261 13. Nico Hülkenberg német Audi 1:30.387 1.339 14. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Ford 1:30.495 1.447 15. Franco Colapinto argentin Alpine-Mercedes 1:30.627 1.579 16. Carlos Sainz Jr. spanyol Williams-Mercedes 1:30.931 1.016 17. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:31.088 1.173 18. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:31.090 1.175 19. Sergio Pérez mexikói Cadillac-Ferrari 1:32.206 2.291 20. Valtteri Bottas finn Cadillac-Ferrari 1:32.330 2.415 21. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Honda 1:32.646 2.731 22. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Honda 1:32.920 3.005