Nemzeti Sportrádió

Dakar: Ekström drámája után De Mévius nyerte meg az első szakaszt

ZSOLDOS BARNAZSOLDOS BARNA
Vágólapra másolva!
2026.01.04. 18:26
Guillaume de Mévius nyerte az első szakaszt a Dakaron (Fotó: Getty Images)
Címkék
Guillaume de Mévius Nasszer al-Attijah Dakar rali
Vasárnap a Dakaron a 305 kilométer szelektívet tartalmazó Janbu környéki első hurokszakaszon Guillaume de Mévius nyert, miután a sokáig kényelmesen vezető Mattias Ekström a végén alaposan hátracsúszott.

A vasárnapi janbui hurokszakasszal elkezdődött a Dakar érdemi része, amely máris tartogatott érdekességeket és drámai fordulatokat. A 305 kilométeres szelektív szakasz nagy részén Mattias Ekström állt az élen, és noha már több, mint egy perces előnnyel is vezetett, végül a legjobb három közül is kiszorult.

Ez annak tudható be, hogy az utolsó 45 kilométeren a változatos terepen közvetlen riválisai jobb ritmust találtak, így végül Guillaume de Mévius végzett a legjobb idővel, megelőzve Nasszer al-Attijaht. A címvédő Jazid al-Radzsinak eközben borzalmasan kezdődött az idei Dakar, mert elvétett egy ellenőrzőpontot, és 16 perces időbüntetésével mindössze a 36. helyen áll.

A szakaszgyőztes De Mévius érthetően elégedetten értékelt: „Szakaszt nyerni mindig jó érzés, de ma nem feltétlenül ez volt a stratégiánk. Ez pozitív jel, mert nem éreztük úgy, hogy megvan a kellő tempónk. Hétfőn mi nyitjuk a szakaszt, aminek nagyon örülök.”

A motorosoknál a spanyol Edgar Canet, a kamionosoknál pedig a cseh Ales Loprais, David Kripal, Jiri Stross trió nyitott a legjobb idővel. A Dakar hétfőn a Janbut és Al-Ulát összekötő hegyes, sziklás 504 kilométeres szakasszal folytatódik.

46. DAKAR RALI
Az állás az 1. szakasz (Janbu–Janbu, össztáv: 518 km, ebből szelektív szakasz: 305 km) után. Autósok: 1. Guillaume de Mévius, Mathieu Baumel (belga, francia, Mini JCW) 3:07:49, 2. Al-Attijah, Lurquin (katari, belga, Dacia Sandrider) 40 másodperc hátrány, 3. Prokop, Chytka (cseh, Ford Raptor) 1:27 p h. Motorosok: 1. Edgar Canet (spanyol, KTM) 3:27:42, 2. Sanders (ausztrál, KTM) 1:05 p h., 3. Brabec (amerikai, Honda) 1:37 p h., …22. Gyenes Emánuel (romániai, KTM). Kamionosok: 1. Ales Loprais, David Kripal, Jiri Stross (cseh, Iveco) 2. Van den Brink, Van Heun, Van de Pol (holland, Iveco) 1:47 p h., 3. Macik, Tomasek, Svanda (cseh, Iveco) 7:19 p h.

 

Guillaume de Mévius Nasszer al-Attijah Dakar rali
Legfrissebb hírek

Jövőre visszatér Stéphane Peterhansel a Dakar ralira

Egyéb autó-motor
2025.05.07. 17:18

Emberi ralik – Csinta Samu publicisztikája

Egyéb autó-motor
2025.01.19. 23:43

Dakar rali: Al-Radzsi és Sanders a győzelem küszöbén

Egyéb autó-motor
2025.01.16. 17:27

Dakar rali: Roma nyerte meg a szakaszt, Lategan és Al-Radzsi először diadalmaskodhat

Egyéb autó-motor
2025.01.15. 18:37

Dakar rali: Al-Attijah nyerte a keddi szakaszt, Al-Radzsi az élre állt összetettben

Egyéb autó-motor
2025.01.14. 14:11

Dakar rali: feladta a versenyt a magyar kamionos trió

Egyéb autó-motor
2025.01.14. 08:34

Dakar rali: Lategan előnye minimálisra csökkent

Egyéb autó-motor
2025.01.12. 21:03

Dakar rali: kettős Mini-siker a szombati etapon

Egyéb autó-motor
2025.01.11. 19:20
Ezek is érdekelhetik