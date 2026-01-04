Dakar: Ekström drámája után De Mévius nyerte meg az első szakaszt

A vasárnapi janbui hurokszakasszal elkezdődött a Dakar érdemi része, amely máris tartogatott érdekességeket és drámai fordulatokat. A 305 kilométeres szelektív szakasz nagy részén Mattias Ekström állt az élen, és noha már több, mint egy perces előnnyel is vezetett, végül a legjobb három közül is kiszorult.

Ez annak tudható be, hogy az utolsó 45 kilométeren a változatos terepen közvetlen riválisai jobb ritmust találtak, így végül Guillaume de Mévius végzett a legjobb idővel, megelőzve Nasszer al-Attijaht. A címvédő Jazid al-Radzsinak eközben borzalmasan kezdődött az idei Dakar, mert elvétett egy ellenőrzőpontot, és 16 perces időbüntetésével mindössze a 36. helyen áll.

A szakaszgyőztes De Mévius érthetően elégedetten értékelt: „Szakaszt nyerni mindig jó érzés, de ma nem feltétlenül ez volt a stratégiánk. Ez pozitív jel, mert nem éreztük úgy, hogy megvan a kellő tempónk. Hétfőn mi nyitjuk a szakaszt, aminek nagyon örülök.”

A motorosoknál a spanyol Edgar Canet, a kamionosoknál pedig a cseh Ales Loprais, David Kripal, Jiri Stross trió nyitott a legjobb idővel. A Dakar hétfőn a Janbut és Al-Ulát összekötő hegyes, sziklás 504 kilométeres szakasszal folytatódik.

46. DAKAR RALI

Az állás az 1. szakasz (Janbu–Janbu, össztáv: 518 km, ebből szelektív szakasz: 305 km) után. Autósok: 1. Guillaume de Mévius, Mathieu Baumel (belga, francia, Mini JCW) 3:07:49, 2. Al-Attijah, Lurquin (katari, belga, Dacia Sandrider) 40 másodperc hátrány, 3. Prokop, Chytka (cseh, Ford Raptor) 1:27 p h. Motorosok: 1. Edgar Canet (spanyol, KTM) 3:27:42, 2. Sanders (ausztrál, KTM) 1:05 p h., 3. Brabec (amerikai, Honda) 1:37 p h., …22. Gyenes Emánuel (romániai, KTM). Kamionosok: 1. Ales Loprais, David Kripal, Jiri Stross (cseh, Iveco) 2. Van den Brink, Van Heun, Van de Pol (holland, Iveco) 1:47 p h., 3. Macik, Tomasek, Svanda (cseh, Iveco) 7:19 p h.