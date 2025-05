Gyorsasági kamion Eb: Kiss Norbert ismeretlen pályán is nyert

ÚJ PÁLYA, RÉGI FORGATÓKÖNYV. A hatszoros Európa-bajnokok csatáját hozta az első lausitzringi futam – Jochen Hahn várhatta az élről a lámpa szabad jelzését, mellőle pedig Kiss Norbert indulhatott. A német kapta el jobban a rajtot, és sikerült is megtartania a pozícióját, előnyt azonban nem tudott kovácsolni, mert a magyar ott repesztett szorosan a lökhárítóján. A második körben adódott is a lehetőség, Kiss pedig lecsapott rá.

„Eddig elég nehéz hétvégénk volt, nem könnyű vezetni ezen a pályán, mert nagyon hepehupás, ami az autót és a versenyzőt egyaránt megviseli – mondta a Révész Racing magyar versenyzője. – A délelőtti szabadedzésen is eltört egy rugónk, a csapat azonban elképesztő munkával rendbe hozta a kamiont a rajtra, nem győzöm elégszer megköszönni. Ami a versenyt illeti, a rajt után próbáltam közel maradni Jochenhez, néha túl közel is voltam, mert hozzáértem az autója hátuljához – kerestem a lehetőséget. A kanyarokban később fékeztem, mint ő, tudtam, hogy gyorsabb vagyok, csak a lehetőségre vártam, ami a második körben el is jött: nem védte az ívet, én pedig bebújtam mellé. Jó előzés volt.”

Jó bizony, és győzelmet ért, hiszen ettől kezdve Kiss már ki sem engedte a kezéből az első helyet, így megszerezte idei ötödik futamgyőzelmét.

A fordított rajtrácsos viadalon a magyar versenyző a hatodik helyen ért célba, ám sikerként könyvelheti el, hogy a futamot az ő tavalyi kamionját vezető René Reinert nyerte meg.

KAMION EB, 2. FORDULÓ, LAUSITZRING

1. verseny: 1. Kiss Norbert (magyar, MAN) 21:43.098, 2. J. Hahn (német, Iveco) 6.893 másodperc hátrány, 3. Halm (német, Iveco) 9.077 mp h. 2. verseny: 1. René Reinert (német, MAN), Taylor (brit, MAN) 4.541 mp h., 3. Lenz (német, MAN) 4.875 mp h., …6. Kiss 6.535 mp h.

Az Eb állása 6 verseny után: 1. Kiss Norbert 85 pont, 2. Hahn 66, 3. Halm 53