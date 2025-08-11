MotoGP: a kétszeres világbajnok alulmúlja önmagát – mentális összeomlás vagy tényleg a motorral van gond?

A motorsportokban alapvetés, hogy elsődleges ellenfeled mindig a csapattársad, hiszen alapesetben ő az, aki ugyanolyan feltételekkel áll rajthoz, mint te. Hogy Pecco Bagnaia vesztett csatát vív idén ebből a szempontból, az már nem kérdés, pedig Marc Márquez legnagyobb ellenfelének nyilván őt várta mindenki. A legjobb csapatban, a legjobb motoron, jöhet a nyílt sisakos küzdelem, amire öt éve ácsingózunk.

Az olasz azonban teljesen alulmúlja korábbi önmagát, és nem sok jele mutatkozik annak, hogy az idén ez megváltozzon.

Mentális szétesés vagy tényleg az idei motorral nem tud összhangba kerülni? Talán sosem tudjuk meg. De Bagnaia legnagyobb problémája már nem is Marc Márquez, hanem annak öccse, Álex. Az még csak-csak emészthető lenne, hogy egy korszakos klasszistól kikap ugyanazon a motoron (persze a mennyivel akkor is sokkoló a legtöbb esetben), de az már nagyon más tészta, hogy egy szatellitcsapat versenyzője is rendre előtte végez.

Még akkor is, ha az a tavalyi, tökéletesnek mondott Desmosedicin ül, míg Bagnaiának az elvileg rosszabbul sikerült GP25-tel kell helytállnia.

Pedig a téli teszteken még minden jónak tűnt. Olyannyira, hogy bár mindenki árgus szemekkel figyelte, hogyan reagál Bagnaia Marc Márquez érkezésére, az egymás iránti tisztelet hamar békés és jó hangulatot teremtett. Sőt, Bagnaia még áradozott is, milyen jó, hogy végre olyan csapattársa van, aki ugyanazokat a visszajelzéseket adja a motorról, mint ő, így még könnyebb lesz a közös munka.

Tényleg jó a viszony a két versenyző között

Ami ezek után és azóta történt, valamint elhangzott, az még Sherlock Holmesnak is feladná a leckét.

Kezdjük az elején! Mivel 2027-től teljesen új technikai szabályzat lép életbe, a gyártók úgy döntöttek, hogy 2026-ra befagyasztják a motorfejlesztéseket. A szabályokat csak felületesen (vagy inkább egyáltalán nem) olvasók ezt úgy értelmezték, hogy jövőre csak az idei fejlesztésű blokkokkal lehet majd versenyezni, de ez így nem pontos. Olyan specifikációjú blokkot lehet használni a 2026-os kiírásban, amit vagy idén vagy akár tavaly már bevetettek. Igaz ez a Ducatira, az Apriliára és a KTM-re, míg a Honda és a Yamaha a koncessziós szabályok értelmében szabadon fejleszthet.

Nos, a burirami téli teszt után azt mondták a ducatisok, hogy a gyári csapat versenyzői is maradnak a 2024-es blokknál, mivel a GP25 ugyan végsebességre gyorsabb és jobb a kigyorsításokon, azonban féktávon és kanyarbemeneten elmarad a szinte tökéletes GP24-től.

Ezért sem volt érthető, hogy Bagnaia miként tudott alulmaradni nemcsak Marc, de Álex Márquezzel szemben is a szezonnyitón, majd az argentin hétvégén is. És miért panaszkodik arra, hogy nem érzi a motor elejét, hogy nem tud úgy menni vele, mint tavaly, és egyáltalán nem érti, mi történik, mert sosem volt ilyen problémája.

Aztán egyszer csak kiderült, hogy ez a motor mégsem azonos a tavalyival, és hívjuk inkább GP24.9-nek, bármit is jelentsen ez. Bagnaia egyre mélyebbre került a spirálban, miközben nem győzte dicsérni csapattársát, mondván: egy traktoron is gyors lenne, ha arra ültetnék fel, és ő bizony képes felülmotorozni az idei Ducati gyengeségeit.

Nem elég, hogy Bagnaia nem találja az összhangot idei motorjával, a sprinteken továbbra is szenved

Egy ponton aztán változott a történet, és kiderült, hogy a GP25-ben mégis másmilyen blokk van. Ez azért sarkalatos pont, mert egyedül ezzel nem lehet variálni a szezon során. Amilyen motorblokkal kezdik a szezont, olyannal is kell az egészet teljesíteni. Minden más, még ha nem is szabadon, de változtatható, cserélhető, legyen az váz, ültetőrendszer vagy éppen futómű.

Ezt fejelte meg Marc Márquez azzal az infóval Aragónban, hogy annyira kicsi a különbség az idei és a tavalyi Ducatik között, hogy mérnökeinek állítása szerint tudna teljesen ugyanolyan motorral menni, mint például az öccse vagy Fermín Aldeguer és Franco Morbidelli.

Ez pedig logikailag nem jön össze, hiszen ha más a blokk, akkor sosem lesz egyforma a két motor.

Az már csak hab volt a tortán, amikor a harmadik GP25-tel versenyző Fabio Di Giannantonio a mugellói futamot követő sajtótájékoztató kezdete előtt megfeledkezett arról, hogy már aktívak a mikroportok, és beszélgetésbe elegyedett a mellette ülő Marc Márquezzel. „A GP24 amúgy gyorsabb az egyenesben, nem?” – kérdezte a 93-ast. „Azért azt nem. De egyforma” – jött a válasz. „Igen, de nem szabad beszélni róla. Davide mondta nekünk” – szólta el magát Di Giannantonio, utalva Davide Tardozzira, a gyári csapat vezetőjére. Nehéz azt gondolni, hogy ezekkel az utasításokkal, illetve ellentmondásos nyilatkozatokkal nem Bagnaiát akarják védeni.

Hiba, bukás és nullázás a Le Mans-i sprinten

Egy szó, mint száz, megy a mismásolás és mellébeszélés, hogy van-e különbség a két motor között, és ha igen, mekkora. Mert ha tényleg nincs, akkor bizony Bagnaia fejben csúszott szét. Persze nem ő lenne az első csapattárs Marc Márquez mellett, akivel ez történik. A különbség „csak” annyi, hogy a spanyolnak ezúttal még mentális hadviselésbe sem kellett kezdenie (pedig abban sem gyenge), elég csupán ott lennie és jól szerepelnie. Illetve az is vitathatatlan, hogy pillanatok alatt az ujja köré csavarta az egész Ducati alakulatot munkamoráljával, humorával és csapatteremtő képességével.

Hogy mekkora nyomást jelent a 93-assal egy bokszban lenni, azt jól mutatja, hogy még imádott testvérét is sikerült „agyonnyomnia” tavaly a Gresini csapatnál.

Ugyanakkor Bagnaia többször is bizonyította már az elmúlt évek során, hogy nagy mélypontokból és ponthátrányból is képes visszajönni, azt azonban ő maga is beismerte, hogy a hátralévő tíz futamon a cél Álex Márquez legyőzése, a vele szembeni 48 pontos hátrány ledolgozása, és legalább a bajnoki ezüst megszerzése. Az elmúlt négy évben ugyanis ennél rosszabb helyen nem zárt idényt.

Bagnaia hibáinak egyike idén a Katari Nagydíj időmérőjén, amit emiatt csak a 11. helyen zárt, megnehezítve sprintjét és a vasárnapi esélyeit is

Ehhez nagyot kell változnia az állásnak, ugyanis az eddigi 12 sprinten csupán a legutóbbi cseh hétvégén sikerült Álex Márquez előtt célba érnie, akkor is csak a 7. helyen.

Ami a versenyeket illeti, az Amerikai Nagydíjon nemcsak a 73-as előtt ért célba, de Marc Márquez esésének köszönhetően megnyerte a futamot, Katarban pedig második lett, míg Álex Márquez csak hatodik. Le Mans-ban egyikük sem szerzett pontot (Márquez bukott, Bagnaia 16. lett), míg Assenben a spanyol szintén a bukótérben végezte, Bagnaia harmadikként zárt. A legnagyobbat, 16 pontot, Brnóban sikerült faragnia hátrányából, amikor Álex Márquez a legrosszabb hétvégéjét produkálva nullázott.

Arról az opcióról még nem beszéltünk, hogy mi van akkor, ha Bagnaia nem hallucinál, és az a pici változtatás a blokkban tényleg ekkora hatással van a motor viselkedésére féktávokon, ami korábban Bagnaia legerősebb pontja volt.

Miként fentebb már említettük, ha nem tudják bármilyen más alkatrésszel (Aragónban még úgy tűnt, a nagyobb féktárcsa lehet a megoldás), beállítással orvosolni a problémát, akkor ennek a szezonnak lőttek.

Na de mi lesz jövőre? Hiszen a szabályok értelmében visszaléphetnek a GP24-es blokkra mind a hat versenyzőjük esetén. Ami fontos kitétel, hogy a gyári csapat versenyzői csak ugyanolyan blokkot használhatnak, azaz Marc Márqueznek és Pecco Bagnaiának közös nevezőre kell jutnia, nem beszélve arról, hogy mindehhez Gigi Dall’Igna ámenje szükséges. Egyetlenegy mérnök sem ismeri be szívesen, pláne nem nyilvánosan, ha egy fejlesztés félremegy. Persze a múltban történt már ilyen, de arra még nem volt példa, hogy a gyári csapatnál ne a legfrissebb technikát használják. Ugyanakkor ezt a bakit már nincs mód kijavítani a befagyasztott motorfejlesztés miatt. A visszalépés azonban Bagnaia felé is gesztus lenne, és esélyt adna neki legalább 2026-ra.

Mugellóban volt néhány idegtépő kör Bagnaia és a Márquez testvérek között

