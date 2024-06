Ők nyerték a K&H mozdulj! az év tesitanára országos díjakat

Budapest, 2024. június 19.

Izgalmas megmérettetés zajlott a testnevelőtanárok körében az elmúlt két hónap során, hiszen kétfordulós szavazással megválasztották az ország legnépszerűbb testnevelő pedagógusait. A díj ezúttal nem kifejezetten szakmai, hanem népszerűségi jellegű, hiszen a kezdeményező MDSZ mind a jelölést, mind a szavazást a közönségre bízta. „A gyerekek mozgáshoz fűződő viszonyában óriási szerepe van a testnevelőtanároknak, hiszen a legtöbb fiatal szinte csak a tesiórákon mozog rendszeresen. A tesitanár így egy életre meg is tudja szerettetni a mozgást, de akár el is távolíthatja a gyerekeket a sporttól. Az MDSZ a szavazással azokat a testnevelőket szeretné kiemelni és elismerni, akik a gyerekekkel megszerettetik a mozgást, képesek elérni, hogy a mindennapos testmozgás beépüljön a diákjaik életébe, továbbá saját egészséges életvitelükkel példát mutatnak a gyerekeknek.” Ezt a célt fogalmazta meg Balogh Gábor MDSZ-elnök az első népszerűségi szavazás háttereként. A program a társadalom aktív életmódjának támogatásában hosszú ideje elkötelezett K&H Bank támogatásával és a Mediaworks média-együttműködésével zajlott. „Minél hamarabb beépül a sport a mindennapjainkba, annál nagyobb az esélye annak, hogy a mozgás – hobbiként vagy versenysportként – egy életen át elkísér minket, megalapozva ezzel egészséges, teljes életünket” – mondta el Horváth Magyary Voljč Nóra, a K&H Csoport kommunikációs vezetője. „Gyermekkorban ebben a szülőkön kívül a testnevelőtanárnak van a legfontosabb szerepe, ezért a „K&H mozdulj! az év tesitanára” díjjal azokat a pedagógusokat helyezzük reflektorfénybe, akik elültetik diákjaikban a sport szeretetét, és így a fiatalok örömmel veszik fel a tornacipőt akár az iskolában, akár azon kívül.”

Az év fiatal tesitanára a kaposvári Czebei Ádám

A szavazásra bárki jelölhetett tesitanárt: diák, szülő, vagy kolléga is. A kezdeményezés népszerűségét mutatja, hogy országszerte rengeteg, 5400 jelölés érkezett 1050 tesitanárra. A jelölteket az MDSZ három kategóriába sorolta be:

a. 200 fő, vagy az alatti iskolákban tanító testnevelő

b. 200 fő fölötti iskolában tanító testnevelő

c. 30 év alatti, fiatal testnevelő.

A beérkezett jelölteket az MDSZ vármegyénként és kategóriánként maximum 5 főre szűkítette. Ezt követően került sor a megyei/budapesti szintű szavazásra a vármegyei médiacentrumok online felületein. Aki a jelöltek közül a legtöbb szavazatot kapta, az lett a megyében az Év tesitanára, külön-külön a 3 kategóriában. A megyei szavazás hatalmas érdeklődés mellett zajlott, a jelöltekre összesen több mint 140 ezer szavazat érkezett! A megyei nyertesek a díjakat: feliratozott pólót, továbbá egyenként 33.000 Ft értékű Hervis sportszervásárlási utalványt az elmúlt hetekben kapták meg.

Az országos szavazás május 21. - június 10. között zajlott a vármegyei és budapesti győztesek részvételével. A három hetes voksolást ezúttal is hatalmas érdeklődés övezte, hiszen az össz-szavazatok száma átlépte a 150 ezret. A három fődíjast a bejelentés alkalmából az MDSZ saját iskolájában lepte meg egy testnevelésóra alkalmával június 17-18-19-én, így a nyertes pedagógus a gyerekek és kollégák körében ünnepelhette meg először a megtisztelő címet.

A K&H mozdulj! az év fiatal tesitanára: Czebei Ádám, a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Berzsenyi Dániel Tagiskolájának tanára.

„Már a jelölés is nagy megtiszteltetés volt számomra, és nagyon meglepett a megyei cím elnyerése is. Az pedig végképp különleges, hogy az országos szavazáson én kaptam a fiatal tanárok között a legtöbb szavazatot! Nagyon köszönöm minden diákomnak, szülőnek és kollégának, aki akár egy szavazatot is leadott rám. Ez a cím megerősített abban, hogy a testnevelői pályán tovább dolgozzak, és azt szeretném, ha a kezeim alatt lévő gyerekek megszeretnék a mozgást, megtalálnák a saját sportjukat, és akkor is megmaradna a mozgás az életükben, ha már nem járnak iskolába.”

A K&H mozdulj! az év tesitanára a 200 fő alatti iskolák között Hegedűs Ferenc, a békési Dr. Illyés Sándor Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola és Kollégium tanára. „Mióta tanítok, 42 év alatt nem éreztem ennél felemelőbb érzést. Nagyon meghatódtam, amikor a kollégáim és tanítványaim berontottak a terembe, és közölték velem a jó hírt. Nehéz leírni ezt a szeretetet és hálát, amit érzek. Örülök, hogy ebben a formában ismerték el azt a munkát, amit a sérült, kisegítő iskolások körében végzek, akik nyitottsággal, megfelelő módon motiválva a maguk szintjén képesek fejlődést elérni.”

A 200 fő alatti kisiskolák kategória győztese Hegedűs Ferenc

A K&H mozdulj! az év tesitanára a 200 fő fölötti iskolák között Sira Krisztina, a Nyíregyházi Bem József Általános Iskola tanára. „Csodálatos érzés ez egy pedagógus életében, olyan álmom vált valóra, amire nem is gondoltam, hogy én lehetek az év tesitanára! 32 éve tanítok, és elmondhatom, hogy ez a legnagyobb elismerés, amit kaptam, hiszen ezt a gyerekektől és a szülőktől kaptam. Visszaigazolása annak, hogy jó az, amit csinálok, nagyon szeretem a munkámat, igazán szívvel-lélekkel teszem a dolgomat. Én nem mentem el a versenysport irányába, hanem az a célom, hogy jól érezze magát a gyerek a tesiórán, örömmel jöjjön. Szeretném megtanítani minden szükségesre, de fontos, hogy közben ők ezt ne érezzék kényszernek, hanem örömmel mozogjanak. Ezért sokat dicsérem őket, amiért nagyon hálásak, csillog a szemük, láthatóan inspirálja őket, engem pedig ez tesz boldoggá.”

Az országos győztesek díja egy-egy feliratozott melegítő, továbbá egyenként 330.000 Ft értékű pihenőutalvány, előbbit már a bejelentéskor, utóbbit a díjátadó ceremónián, június 25-én kapják meg.

Gratulálunk minden jelöltnek, aki megmérettetett a szavazáson!

