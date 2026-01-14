Magyar Diáksport Szövetség: javult a diákok fittségi állapota

Az aktuális tanévi NETFIT (Nemzeti Egységes Tanulói Fittségi Teszt) felmérés hétfőn indult a hazai általános és középiskolákban és az MDSZ koordinálja. A tavaly tizenegyedik alkalommal elvégzett mérések összesen 3744 feladatellátási helyen 664 457 tanulójának fittségi adatait rögzítették.

Az MDSZ tájékoztatása szerint az előző tanévi NETFIT felmérések kiértékelését követően látható, hogy az eredmények közelítik a COVID-járvány előtti szintet. Testtömegindex tekintetében a lányoknál sikerült megismételni az előző tanévi számokat, ami az elmúlt 10 év legjobb eredménye. Folyamatosan javul továbbá az iskolások állóképessége is, de még ez sem érte el a pandémia előtti értékeket. Az Aktív Iskolákban két tanév eredményei megerősítik, hogy jóval az átlag feletti a diákok fittségi állapotának javulása, amely egyértelműen mutatja a program hatásosságát.

A 2024–2025. tanévben, négy évvel a pandémiát követően, jól látszik, hogy az iskola és a testnevelésórák jelentős fejlesztő hatással voltak a tanulók egészségközpontú fittségi állapotára, és tovább növekedett az országos átlagos Intézményi Fittségi Index (IFI). A tanulók fittségi állapota azonban még mindig nem érte el a pandémia előtti szintet.

Állóképesség tekintetében az MDSZ kiemelte: sikernek tekinthető, hogy a kardiovaszkuláris fittségi állapotban a pandémia óta folyamatos a javulás, a fiúk esetében 4.9 százalékpontos a növekedés az egészségzónát elérők arányában, a lányoknál pedig 3.4 százalékpont. Itt is megfigyelhető a töretlenül javuló tendencia 2022 óta, a pandémia előtti ingadozó/romló tendenciával összevetve. A gyermek- és serdülőkori állóképességi adatokra is azért fontos figyelni, mert a gyenge eredmények itt is előrevetítik a későbbi életszakaszban megjelenő életmódbetegségek (szív- és érrendszeri betegségek, 2-es típusú cukorbetegség, magas vérnyomás és elhízás) kialakulásának fokozott kockázatát.

A 2023 óta zajló Aktív Iskolák-program eddigi eredményei alapján a minősült (tehát klub-, bronz, ezüst vagy arany minősítésű) intézmények jóval nagyobb fejlődést mutattak a nem Aktív Iskolákhoz képest a fittségi index vonatkozásában. A diákok között zajló éves felmérés pedig azt mutatja, hogy a WHO által ajánlott minimum fizikai aktivitási szintet elérő tanulók aránya az aktív iskolákban több mint duplája a hazai átlagnak.