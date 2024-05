Folyamatosan növekszik a diákolimpia résztvevőinek száma

A Covid éveiben ugyan bezuhantak a Diákolimpia® versenyrendszer nevezései, de kitartó, folyamatos munkával, illetve megemelt költségvetési támogatással a számok idén elérik, sőt, meghaladják a pandémia előtti szintet. „A tanév, vagyis a Diákolimpia® szezon végén a nevezések száma átlépte a 320 ezret, a nevezők száma pedig az 150 ezret” – számolt be Balogh Gábor, a Magyar Diáksport Szövetség elnöke a legnagyobb tanulmányi verseny résztvevői számairól. „Nagyon kemény évek vannak mögöttünk, hiszen a világjárvány a versenysport mellett a tömegsportot is érzékenyen érintette, de kitartó munkával el tudtuk érni, hogy a gyerekek visszatérjenek a testmozgáshoz és a versenyzéshez, így az elmúlt 3 évben újra évről évre emelkedik a nevezők száma. Az országos kiterjedésű hálózatunk elképesztő mennyiségű, közel 3100 sporteseményt szervezett az idei tanévben, ők az egyik fontos hátterünk a minél magasabb létszám elérésében, rajtuk kívül pedig a testnevelőtanároknak tartozunk köszönettel, akik iskolai alapfeladataikon kívül, gyakran szabadidejükben, hétvégén kísérik a versenyekre a diákokat. A megemelt költségvetési támogatást jelentős részben az ő elismerésükre fordítottuk: idén már nemcsak országos, hanem vármegyei szinten is díjaztuk a Diákolimpián sikeres testnevelőket, így 200 pedagógus kapott a kitüntetésen túl anyagi elismerést is.”

Az MDSZ elnöke elmondta, hogy a Diákolimpia® rendszer hosszú távú célja, hogy a versenyzés mellett azokat a gyereket is bevonja a rendszeres iskolai sportba, akiket kevésbé motivál a versenyzés. Ezért a rendszerben új elemként megjelent a Diákolimpia Junior is, amelynek keretében az alsós korosztálynak élményalapú, multisport fesztivált rendez az MDSZ országos hálózata. Az idei tanévben már 225 ilyen település-szintű esemény zajlik, amelyen összesen kb. 20 ezer résztvevő vesz részt, vagyis az új Diákolimpia® rendszerelem ennyivel tudta növelni a résztvevői számot. A Szövetség célja, hogy ennek bővítésével tovább szélesítse az eddigi kizárólag versenyalapú rendszert, elérve azokat a gyerekeket is, akik a sportban kevésbé ügyesek, sikeresek, hiszen a plusz testmozgásra és a sportélményekre nekik még nagyobb szükségük van. (x)

