Hét magyar jet-ski-érem a hazai világversenyen!

A Magyar Nagydíj látványos freestyle-versenynek is otthont adott: a győri belvárosban, a Rába kettős hídja előtt kialakított pályán több ezer néző követte a kontinens legjobb freestyle-versenyzőinek bemutatóit és versenyét. A rendezvény különlegessége volt, hogy a felnőtt Európa-bajnoki futamot és a junior-világbajnokságot egyszerre rendezték meg, így Győr és Győrzámoly ismét a nemzetközi jet-ski sport egyik kiemelt központjává vált. A jet-ski versenyeken álló (ski) és ülő (runabout) kategóriákban rendeznek futamokat.

A hazai versenyzők több géposztályban is kiváló teljesítményt nyújtottak, és a magyar közönség előtt több dobogós helyezésnek is örülhettek. Európa-bajnoki aranyérmet szerzett a ski GP4 kategóriában Jászai Csongor, ezüstérmes lett runabout GP1 kategóriában Kasza György, ugyanebben a versenyszámban a GP4 kategóriában a magyar licenccel szereplő német Michelle Dimov és a ski GP3-ban Szabó Barnabás. Junior Európa-bajnok lett ski GP4-ben a magyar licenccel szereplő szlovák Marvin Bohuslav. Junior-világbajnoki címet szerzett a ski GP 3.2-es kategóriában Bíró Santos Noam, a ski GP 3.3-ban pedig bronzérmes lett Marvin Bohuslav.