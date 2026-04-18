Könnyed körtúra a Rákos-patak mentén

2026.04.18. 19:55
Felsőrákosi-rétek túrázás kisgyerekes túra kutyás túra
A Felsőrákosi-rétek állat- és növényvilágát tizenkét állomáson bemutató tanösvény a X. kerületben található, szinte teljesen sík terepen halad, és kisgyerekes vagy kutyás túrázóknak is ajánlott.

Nem is gondolná az ember, hogy Budapesten mennyi tanösvényt találhat, pedig néha nem is kell messzire mennünk a lakóhelyünktől, hogy kiránduljunk egy jót. A X. kerületben például érdemes ellátogatni a Felsőrákosi-réteket bejáró tizenkét állomásos tanösvényre, amelynek kiindulópontja tömegközlekedéssel (67-es autóbusz, Túzok utca megálló) vagy autóval is könnyen megközelíthető.

A lényeg, hogy a Keresztúri út és Túzok utca kereszteződésénél utóbbira térjünk rá, ezen egyenesen befelé sétálva, a Rákos-patakon átívelő hídon átkelve, néhány száz méter múlva megtaláljuk a tanösvény első tábláját.

Tizenkét állomásból áll a tanösvény, amelynek bejárata a Keresztúri út–Túzok utca kereszteződéséből nyílik

A túra félig-meddig lakott területen halad, a környéken találhatók családi házak, gyümölcsöskertek és még lovarda is. Mindez persze azt is jelenti, hogy időnként figyelni kell az autós forgalomra, de ez általában nem jelent többet három-négy járműnél.

A leghosszabb egybefüggő szakasz az 5-6. táblák között halad, de nem érdemes kihagyni. A Mátyásföldi repülőtér és az ellentétes irányba is hatalmas szabad terület tárul a szemünk elé, és ha vittünk magunkkal plédet, keresve sem találhatnánk jobb helyet a pikniknek.

A tanösvény 6–8. táblái közti szakasz az előzőekhez viszonyítva sok érdekességet nem tartogat, a 8–10. táblák között azonban a jobb oldali kis erdőben számos madarat megfigyelhetünk, érdemes előkészíteni a távcsöveket. Balra inkább ne nézzünk, a mellettünk csordogáló kis patak medrében sajnos sok a hulladék.

A 10–12. táblák közti rész végig a Rákos-patak mentén halad, ami nagyon kellemes hangulatot kölcsönöz a sétának, a végén található híd azonban ne tévesszen meg minket, a Túzok utca megtalálásához vissza kell sétálni az 1-es tábláig.

Panorámaképpel sem könnyű megörökíteni, mekkora rétet csodálhatunk meg a 6-os táblától

A tanösvény bejárása kényelmes tempóban másfél-két órát vesz igénybe, és igazi felüdülést jelent a város zajától kissé távolabb lenni.

Az útvonal vezetése lehetőséget ad a rövidítésekre, a 4-es táblától jobbra fordulva könnyen visszajuthatunk az 1-esig, ahogy az 5-öst követő kereszteződésben is dönthetünk úgy, hogy nem fordulunk le balra a hatos felé, hanem egyenesen haladva egyből a 7-est vesszük célba vagy még nagyobbat levágva jobbra a 12-es felé kanyarodunk.

Ha összegezni kellene a tapasztalatokat, a sok pozitívum mellett érdemes kiemelni, hogy az ösvény erdőben nem halad, így az árnyékos helyek száma csekély, valamint padok, asztalok sincsenek kihelyezve sehol, a pihenéshez, piknikezéshez ezért érdemes pokrócot magunkkal vinni, és valamelyik réten letelepedni. A közelség és a látnivalók azonban könnyen feledtetik az apróbb kellemetlenségeket.

 

Gerecse 50: túrázás legyen, ne sántikálás!

Csupasport
2026.04.12. 20:25

Már csak pár nap, és indul a nevezés a Kinizsi Százasra

Csupasport
2026.04.08. 16:22

Érdemes túrázáskor túrabotot használni?

Csupasport
2026.04.06. 10:47

Gyalogtúra a Nyakas-hegyen – de futni is lehet!

Csupasport
2026.03.21. 16:14

Kinizsi Százas: kezdjünk ráhangolódni

Csupasport
2026.03.11. 14:07

Fahidak és kilátó az ország egyik legkülönlegesebb tanösvényén

Csupasport
2026.02.28. 20:52

Könnyed túra a Petőfi-pihenőhöz

Csupasport
2026.02.23. 21:24

Már lehet nevezni a Gerecse teljesítménytúrákra

Csupasport
2026.02.22. 19:35
