Könnyed körtúra a Rákos-patak mentén

Nem is gondolná az ember, hogy Budapesten mennyi tanösvényt találhat, pedig néha nem is kell messzire mennünk a lakóhelyünktől, hogy kiránduljunk egy jót. A X. kerületben például érdemes ellátogatni a Felsőrákosi-réteket bejáró tizenkét állomásos tanösvényre, amelynek kiindulópontja tömegközlekedéssel (67-es autóbusz, Túzok utca megálló) vagy autóval is könnyen megközelíthető.

A lényeg, hogy a Keresztúri út és Túzok utca kereszteződésénél utóbbira térjünk rá, ezen egyenesen befelé sétálva, a Rákos-patakon átívelő hídon átkelve, néhány száz méter múlva megtaláljuk a tanösvény első tábláját.

Tizenkét állomásból áll a tanösvény, amelynek bejárata a Keresztúri út–Túzok utca kereszteződéséből nyílik

A túra félig-meddig lakott területen halad, a környéken találhatók családi házak, gyümölcsöskertek és még lovarda is. Mindez persze azt is jelenti, hogy időnként figyelni kell az autós forgalomra, de ez általában nem jelent többet három-négy járműnél.

A leghosszabb egybefüggő szakasz az 5-6. táblák között halad, de nem érdemes kihagyni. A Mátyásföldi repülőtér és az ellentétes irányba is hatalmas szabad terület tárul a szemünk elé, és ha vittünk magunkkal plédet, keresve sem találhatnánk jobb helyet a pikniknek.

A tanösvény 6–8. táblái közti szakasz az előzőekhez viszonyítva sok érdekességet nem tartogat, a 8–10. táblák között azonban a jobb oldali kis erdőben számos madarat megfigyelhetünk, érdemes előkészíteni a távcsöveket. Balra inkább ne nézzünk, a mellettünk csordogáló kis patak medrében sajnos sok a hulladék.

A 10–12. táblák közti rész végig a Rákos-patak mentén halad, ami nagyon kellemes hangulatot kölcsönöz a sétának, a végén található híd azonban ne tévesszen meg minket, a Túzok utca megtalálásához vissza kell sétálni az 1-es tábláig.

Panorámaképpel sem könnyű megörökíteni, mekkora rétet csodálhatunk meg a 6-os táblától

A tanösvény bejárása kényelmes tempóban másfél-két órát vesz igénybe, és igazi felüdülést jelent a város zajától kissé távolabb lenni.

Az útvonal vezetése lehetőséget ad a rövidítésekre, a 4-es táblától jobbra fordulva könnyen visszajuthatunk az 1-esig, ahogy az 5-öst követő kereszteződésben is dönthetünk úgy, hogy nem fordulunk le balra a hatos felé, hanem egyenesen haladva egyből a 7-est vesszük célba vagy még nagyobbat levágva jobbra a 12-es felé kanyarodunk.

Ha összegezni kellene a tapasztalatokat, a sok pozitívum mellett érdemes kiemelni, hogy az ösvény erdőben nem halad, így az árnyékos helyek száma csekély, valamint padok, asztalok sincsenek kihelyezve sehol, a pihenéshez, piknikezéshez ezért érdemes pokrócot magunkkal vinni, és valamelyik réten letelepedni. A közelség és a látnivalók azonban könnyen feledtetik az apróbb kellemetlenségeket.