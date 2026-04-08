Már csak pár nap, és indul a nevezés a Kinizsi Százasra

Rutinos túrázók minden év elején türelmetlenül várják, mikortól lehet nevezni a Kinizsi Százasra, Magyarország legrégebbi 100 kilométeres túrájára ugyanis gyorsan be szokott telni a létszám, és bár a várólistáról sem esélytelen bekerülni, azért mindig jobb, ha az embernek megvan a stabil helye.

Nos, az idei dátum, amelyet be kell írnia naptárba: április 14., kedd

Mivel a nevezési felület általában a hajnali órákban nyílik, sokan korán kelnek, hogy ne maradjanak le, de a gyakorlatban ha aznap délelőtt eszünkbe jut a regisztráció, akkor jó eséllyel sikerrel járunk.

A Kinizsi Százast hagyományosan május utolsó hétvégéjén rendezi a Kinizsi TE Encián szakosztálya, a hagyományos gyalogos teljesítménytúra a Pilis és a Gerecse hegységen megy keresztül, és az időpontja az idén: május 30–31.

Az útvonal: Békásmegyer – Nagy-Kevély – Kevély-nyereg – Hosszúhegy – Trézsi-kút – Pilis-nyereg – Kétágúhegy – Dorog, sorompó – Nagy-Gete – Hegyes-kő – Tokodi pincék – Mogyorósbánya – Öreg-kő, pihenő – Péliföldszentkereszt – Pusztamarót – Gerecse, egyházi üdülő – Bányahegy – Koldusszállás – Kis-rét – Szent Péter templomrom – Baj – Tata

A 100 kilométeres táv 3155 méter szintemelkedést foglal magában, a szintidő a szokásoknak megfelelően 24 óra. További információ a túra weboldalán található.