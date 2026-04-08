Már csak pár nap, és indul a nevezés a Kinizsi Százasra

N. ZS.
2026.04.08. 16:22
Kinizsi Százas túrázás teljesítménytúra
Április 14-től lehet nevezni Magyarország legrégebbi teljesítménytúrájára, amelyet hagyományosan május utolsó hétvégéjén rendeznek.

Rutinos túrázók minden év elején türelmetlenül várják, mikortól lehet nevezni a Kinizsi Százasra, Magyarország legrégebbi 100 kilométeres túrájára ugyanis gyorsan be szokott telni a létszám, és bár a várólistáról sem esélytelen bekerülni, azért mindig jobb, ha az embernek megvan a stabil helye.

Nos, az idei dátum, amelyet be kell írnia naptárba: április 14., kedd

Mivel a nevezési felület általában a hajnali órákban nyílik, sokan korán kelnek, hogy ne maradjanak le, de a gyakorlatban ha aznap délelőtt eszünkbe jut a regisztráció, akkor jó eséllyel sikerrel járunk.

A Kinizsi Százast hagyományosan május utolsó hétvégéjén rendezi a Kinizsi TE Encián szakosztálya, a hagyományos gyalogos teljesítménytúra a Pilis és a Gerecse hegységen megy keresztül, és az időpontja az idén: május 30–31.

Az útvonal: Békásmegyer – Nagy-Kevély – Kevély-nyereg – Hosszúhegy – Trézsi-kút – Pilis-nyereg – Kétágúhegy – Dorog, sorompó – Nagy-Gete – Hegyes-kő – Tokodi pincék – Mogyorósbánya – Öreg-kő, pihenő – Péliföldszentkereszt – Pusztamarót – Gerecse, egyházi üdülő – Bányahegy – Koldusszállás – Kis-rét – Szent Péter templomrom – Baj – Tata

A 100 kilométeres táv 3155 méter szintemelkedést foglal magában, a szintidő a szokásoknak megfelelően 24 óra. További információ a túra weboldalán található.

 

Érdemes túrázáskor túrabotot használni?

Csupasport
2026.04.06. 10:47

Gyalogtúra a Nyakas-hegyen – de futni is lehet!

Csupasport
2026.03.21. 16:14

Kinizsi Százas: kezdjünk ráhangolódni

Csupasport
2026.03.11. 14:07

Fahidak és kilátó az ország egyik legkülönlegesebb tanösvényén

Csupasport
2026.02.28. 20:52

Könnyed túra a Petőfi-pihenőhöz

Csupasport
2026.02.23. 21:24

Már lehet nevezni a Gerecse teljesítménytúrákra

Csupasport
2026.02.22. 19:35

Ha nem vízálló a túracipőnk, így azzá tehetjük

Csupasport
2026.02.14. 18:08

Február végén rendezik meg a Rejtett Kincsek Túráit

Csupasport
2026.02.11. 18:03
Ezek is érdekelhetik