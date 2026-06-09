Pénteken rendezik a Mozgás Éjszakáját

A szervezők MTI-hez eljuttatott keddi közleménye szerint a rendezvénysorozat központi helyszíne ezúttal is Budapest lesz, ahol a Hősök tere és a Városliget környéke ad otthont a programoknak. A házigazdák több tízezer résztvevőre számítanak, miközben országszerte és a határon túl is várhatóan ezrek húznak sportcipőt ugyanazon az estén.

„A Mozgás Éjszakája mindig is egy nyárindító sportos buli volt. Amikor annak idején elindítottuk, szerettük volna megmutatni, hogy a sport nemcsak nappal, nemcsak versenyhelyzetben lehet vonzó. Budapest és az egyes helyszínek esti fényei között, különleges hangulatban, több tízezer emberrel együtt mozogni egészen egyedi élmény” – mondta Kiss Gergely, a Nagy Sportágválasztó kommunikációs igazgatója. A háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó hozzátette, a résztvevők helyszíntől függően akár nyolc-tíz különböző sportágat is kipróbálhatnak.

A szervezők szerint a legfontosabb üzenet továbbra is az, hogy a mozgás mindenki számára elérhető. Nem kell élsportolónak lenni, nem kell rekordokat dönteni, elég egyetlen lépést megtenni az egészségesebb élet felé.

„A mozgás pozitív hatásai ma már vitathatatlanok. Nemcsak a fizikai állapotunkra, hanem a hangulatunkra, a lelki egyensúlyunkra és a mindennapi teljesítményünkre is hatással van. A Mozgás Éjszakája nem az eredményekről szól, hanem arról, hogy minél többen megtapasztalják a mozgás örömét” – fűzte hozzá Kiss Gergely. A Mozgás Éjszakájának része egy kerekesszékes futam is, amelyhez minden évben egyre többen csatlakoznak, és amely szimbolizálja a rendezvény alapgondolatát: a sport mindenkié.

A budapesti programok már péntek délben elkezdődnek: a Dagály Uszodában az Ötpróba úszószámai várják a résztvevőket, este pedig a Hősök terén és a Városligetben közel harminc sportág közül lehet választani. A látogatók többek között spinninggel, jógával, falmászással, lábtoll-labdával, kötélugrással, görkorcsolyázással, futással és kerékpározással is találkozhatnak.

A helyszínek között megtalálható Budapest mellett Zalaegerszeg, Kaposvár, Békéscsaba, Salgótarján, Baja, Mosonmagyaróvár, Jászberény, Pécs, Győr, Kecskemét, Eger, Veszprém és Székesfehérvár. A rendezvényhez idén hat erdélyi magyar település is csatlakozott, köztük Kolozsvár és Sepsiszentgyörgy.

A részvétel valamennyi helyszínen díjmentes, a szervezők ugyanakkor javasolják az előzetes regisztrációt, ami megkönnyíti a programok követését és a helyszíni tájékozódást.