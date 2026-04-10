Motiváltan futott, győzelem és pályacsúcs lett belőle

A női pályacsúcsot is megdöntötte a Császta Trailen. Ez is tervben volt?

Még nem vettem részt ezen a megméretésen, nem ismertem a pályát, kíváncsi voltam, hogy milyen – mondta a Csupasportnak Ménes Anita. – A korábbi évek eredményei alapján merész célt tűztem ki magam elé: a női és a férfi pályacsúcs megdöntését. Egyórás célidőt terveztem, bár a pálya ismerete híján nem tudtam, hogy ez reális-e, mennyire technikás a pálya. Összességében jól versenyeztem, elégedett vagyok az időeredményemmel és a tempómmal is. Sikerült megdöntenem a tavalyi férfi és női pályacsúcsot is, igaz, a férfiak olyan jól teljesítettek idén, hogy öten is jobbat mentek. De a női most már az én nevemhez fűződik, és erre nagyon büszke vagyok.

Az eredmény alapján a futását is remekül összerakta.

Az elején inkább a pulzusomat figyeltem, az emelkedőkön igencsak felszökött, így próbáltam visszavenni kicsit. Szerencsére jól futható volt a pálya, így lendületesen lehetett haladni. Egyszerre rajtoltunk a többi távval és a fiúkkal, mindig tudtam kit követni, a motivációval semmiféle probléma nem akadt. Sőt, ez a közös rajt kifejezetten jót tett a versenynek és a versenyszellemnek. A saját távomon végig vezetve sikerült magabiztos győzelmet aratnom.

Akadt bármiféle nehézsége?

Szerencsére nem. Koffeingélt vittem magammal, a táv háromnegyedénél bevettem, ami jó ötletnek bizonyult. Talán annyi, hogy az emelkedők mentálisan kihívást jelentenek nekem, így e téren is jó volt a verseny, legalább tudtam egy kicsit gyakorolni. Egyébként tetszett a rendezés, színvonalas a verseny, szép helyeken futottunk, ráadásul barátokkal mentem, így más programokkal is összekötöttük a Császta Trailt. Jó kis napot töltöttünk el.

Hogy néz ki az idei versenyprogramja?

Idén több hegyi versenyen szeretnék részt venni, ebből a szempontból is remek volt a Császta, pont beleillett a felkészülésembe. Elsősorban tíz kilométer feletti terepversenyek érdekelnek, ősszel pedig síkon szeretnék egy jó félmaratoni időt futni.

