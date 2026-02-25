Akár Mosonmagyaróvár vagy Esztergom is otthont adhat a női kézilabda Európa-liga négyes döntőjének

Az Európa-liga négyes döntőjének az előző három kiírásban Graz adott otthont.

Az EHF most azért döntött a negyeddöntős klubok mellett, hogy jobban erősítse a rendező város, a szurkolók kötődését az eseményhez, jobb hangulatot előidézve. Ezt a változtatást a kereskedelmi szempontok is indokolják. Így a MOL Esztergom, a Motherson Mosonmagyaróvári KC, a Nyköbing Falster Handbold (dán), a CS Rapid Bucuresti (román), a Thüringer HC (német), a Viborg HK (dán), a Lokomotiva Zagreb (horvát) és a Bourgogne Dijon Handball (francia) kapja meg a lehetőséget az esemény lebonyolítására.

Érdekesség, hogy az Esztergom és a Mosonmagyaróvár éppen egymás ellen jászik a negyeddöntőben, vagyis a final fourban biztosan lesz magyar érdekeltség.

A pályázatokat március 15-ig kell benyújtani.

A négyes döntő mérkőzéseit május 16-án és 17-én rendezik meg.