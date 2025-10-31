Hat magyar aranyérem a lábtoll-labda Európa-bajnokságon

A megszerezhető hét aranyéremből hatot nyert meg a magyar válogatott az október 25. és 28. között Nagykátán és Tápióbicskén megrendezett lábtoll-labda Európa-bajnokságon. Férfi és női csapatban, férfi és női párosban, valamint férfi és női egyéniben is magyar játékosok győztek, csak a vegyes párost tudta elvinni a német válogatott – derül ki a Nemzeti Versenysport Szövetség beszámolójából.

Legutóbb 2016-ban, a Csongrád-Csanád vármegyei Kisteleken rendezett Európa-bajnokságot az Európai Lábtoll-labda-szövetség (SFE). A kontinensbajnokságok sorozata szervezeti nehézségek és a koronavírus-járvány miatt azt követően megszakadt, és most az újabb magyarországi Eb-vel állították vissza a korábbi versenyrendszert.

Az idei Eb-n hét ország versenyzői vettek részt – Ausztria, Franciaország, Magyarország, Németország, Olaszország, Szlovákia, Románia –, és a magyarok minden számban éremesélyesként indultak. A megújított formátum számonként két azonos országbeli egység indítását tette lehetővé, így magyar–magyar döntő is létrejöhetett.

Női csapatban például Magyarország 1-es csapata mérkőzött meg az aranyéremért Magyarország 2-vel, és a mérkőzés az előbbi győzelmével ért véget. Az Európa-bajnok csapatban Diós Letícia, Ézsiás Fanni, Farkas Lilla, Hornyák Erzsébet és Szaszkó Dorka szerepelt, míg az ezüstérmet a Berezvai Barbara, Dániel Petra, Horváth Lili és Pál Diána összeállítású négyes szerezte meg.

A férfiak csapatversenyében pedig az elődöntőben találkozott egymással a két magyar együttes. Az elődöntőt megnyerő Baranyai Benett, Horváth Gergő, Lukács Benedek, Lukács Márton és Palotás Dominik összeállítású csapat a döntőben az elveszített első játszma után fordítani tudott Németország 1. ellen, és megnyerte az Eb-t.. A másik magyar csapat (Kökény Zoltán, Kökény Martin, Lakatos Zoltán, Rab Alexander) pedig Németország 2. ellen megnyerte a bronzérmet.

Női egyéniben két magyar játszott az első helyért: Farkas Lilla a válogatott legfiatalabb tagját, a 15 éves Dániel Petrát győzte le az aranyéremért. Férfi egyéniben a szintén Eb-újonc Palotás Dominik a legjobb négybe verekedte magát, ott azonban csak szettet tudott rabolni a német ranglistavezető Christopher Zentarrától, a meccset elveszítette. A másik ágon Rab Alexander viszont Christopher bátyját, Davidot megverte, majd a döntőben a fiatalabb fivért is legyőzte, így a férfiak versenyében is magyar siker született.

A vegyes párosoknál azonban megtört a magyar sikerszéria, igaz, ebben sérülések is közrejátszottak. Lukács Benedek és Pál Diána a csoportkörben ugyan legyőzte az erősebb német egységet, de Lukács sérülése miatt később nem tudták a legjobbjukat hozni, és a negyedikek lettek. A másik magyar párosból pedig Kökény Martin sérült meg, és bár így is bejutottak a döntőbe Farkas Lillával, a fináléban kikaptak német ellenfelüktől.

Az Eb-t a párosok versenyei zárták: a férfiaknál a Rab Alexander, Kökény Martin és a Baranyai Benett, Horváth Gergő kettős is elődöntőt játszott. A döntőbe a Rab, Kökény duó tudott bejutni, míg a másik magyar páros meccslabdáról kikapott a második számú német kettőstől. Rab Alexanderék kiegyensúlyozott játékkal a döntőben is győztek. A Horváth, Baranyai kettős bronzérmes lett, miután sérülés miatt az ellenfelük nem vállalta a mérkőzést. A hazai páros aztán sportszerű gesztussal maga mellé felhívta a dobogóra az első számú német párost.

A hölgyeknél már a csoportkörben megmérkőzött egymással a két magyar páros: a Farkas Lilla, Ézsiás Zsófia páros legyőzte a Berezvai Barbara, Horváth Lili duót. A döntőben aztán újra összecsaphatott ez a két páros, és megváltozott az erősorrend, ugyanis három játszmában a fiatalabb, Berezvai, Horváth páros győzött és lett Európa-bajnok.