Szaunával is edz a hőségre, ami az eddigi legmelegebb versenyén aranyérmet ért

Remek futással győzött a nagyatádi ötven kilométeres országos bajnokságon. Az aranyéremért ment a versenyre?

Amolyan formafelmérőként tekintettem az ötven kilométeres országos bajnokságra – mondta a Csupasportnak Vásárhelyi Máté, aki 3:12:47-es idővel győzött a nagyatádi 50 kilométeres országos bajnokságon. – Tavaly is részt vettem már ezen a megmérettetésen, s idén is szerettem volna a nyár legvégén futni egy hosszút. A verseny előtt egy héttel az ifjúsági skyrunning-világbajnokságon voltam, szóval ezúttal nem vártam magamtól kimagasló teljesítményt, csak azt, hogy legyen egy tempós hosszú futásom. Nem voltam túl gyors, nagyon meleg is volt, de összességében elégedett vagyok és örülök az aranyéremnek.

Ezeknek fényében: milyen volt a verseny?

Az első tíz kilométert egy társammal együtt futottam, három negyvenes tempóban haladtunk, elég bátor volt ez a gyors kezdés, gondolkoztam is rajta, hogy miképp bírom majd…

Folyamatosan láttam új arcokat körülöttem, így nem volt monoton, unalmas futás, három frissítőpont volt egy körben, így jól lehetett ezt gyakorolni. Végig remekül éreztem magam, de negyvenöt kilométernél éreztem, hogy rendesen elfáradtam… Ráadásul a meleg is hatalmas kihívást jelentett, miután lement a nap, akkor is nagy volt a forróság, de az önkéntesek sok mindenben segítettek. Arra igyekeztem figyelni, hogy egyenletesen és magabiztosan haladjak előre, valamint a frissítésem rendben legyen. Egyébként harminc kilométerig magabiztosnak gondoltam a győzelmem, de jött néhány kilométer, amikor elkezdtek közeledni hozzám a mögöttem lévők, de szerencsére nem tudtak túlságosan közel férkőzni, így sikerült megtartanom az első helyet.

Az említett forróság volt a legnagyobb nehézség?

Egyértelműen. Alapesetben jól bírom a meleget, sőt, a Mátrabércen is nagy volt a kánikula, de ott sem okozott óriási problémát. Egyébként még nyáron is szeretek dél körül, kora délután edzeni, szaunázom is, ezek mind segítenek abban, hogy a futóversenyeken jól bírjam a forróságot. Az ötven kilométeres országos bajnokságon melegebb volt, mint a Mátrabércen, sőt, ez volt eddig a legmelegebb versenyem.

Említette, hogy az ötven kilométeres országos bajnokság előtt egy héttel az olaszországi ifjúsági skyrunning világbajnokságon vett részt. Hogyan szerepelt ezen az eseményen?

Vertikál és sky kategóriában versenyeztem, előbbi négy kilométer volt ezer méter szintemelkedéssel, utóbbi huszonhárom kilométer volt kétezerháromszáz méter szintemelkedéssel megfűszerezve.

Az U23-masok között vertikálban tizenharmadik, skyban pedig tizenötödik lettem. Előbbivel elégedett vagyok, azonban utóbbival nem, ugyanis elfutottam az elejét, képes lettem volna jobb eredményre is.

Nézzünk egy kicsit előre: milyen célokat tűzött ki maga elé a közeljövőt tekintve?

A Wizz Air félmaratonin hetven percen belüli időt szeretnék elérni, ami szerintem bőven reális, illetve vannak további céljaim is, de ez még a jövő zenéje.

50 KILOMÉTERES ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, FÉRFIAK