Nemes László korosztályos célokat tűzött ki a 24 órás vb-re

– Szombaton rendezik Franciaországban a huszonnégyórás világbajnokságot: milyen formában várja a verseny?

– Nagyon várom a világbajnokságot, ugyanis nagyszerű felkészülésen vagyok túl, jó erőben érzem magam – mondta a Csupasportnak Nemes László. – Az áprilisi sérülésemet követően remekül sikerült a rehabilitáció, sok mindent igénybe vettem, ezzel együtt pedig sok változás is történt az életemben. Edzőt váltottam, és igyekezte m úgy csinálni a dolgaimat, hogy azokat a magam javára tudjam fordítani. Az új edzőm iránymutatásával új módszereket iktattunk be, s úgy tűnik, ezek remekül működnek. Ezt igazolják a felkészülési versenyeim is, noha a Suhanj6!-on elrontottam a frissítésem, de a Szőlőskör már jól sikerült. Első lettem a korosztályomban, és még rátettem nyolcvan kilométert a verseny ötven kilométeres távjára. Illetve nem sokkal ezelőtt a Balatonfüredi UltraFutó Fesztiválon előkelő második helyezést értem el a hatórás számban. Szóval, azt kell, hogy mondjam, jó felkészülésen vagyok túl, remek az erőállapotom, ezáltal magabiztosan és bizakodva várom a franciaországi huszonnégyórás világbajnokságot.



– Mit lehet tudni a sérüléséről és az edzőváltásáról?

– A huszonnégyórás országos bajnokság, a Sallai Zsuzsi emlékverseny után részlegesen elszakadt a combhajlítóizmom, aminek következtében hat hét regeneráció következett. Különböző gyógymódokkal igyekeztünk felgyorsítani a gyógyulást, amely remekül ment. Ami az edzőváltást illeti, azt gondolom, mindenkinek szüksége van a változásra és az új impulzusokra, így immár Erdélyi Nándorral dolgozom. Vele másfajta edzéseket végzek, mint korábban, s egyelőre úgy tűnik, ezek az új dolgok nagyon beváltak. Aztán majd a vb-n kiderül, hogy valóban így van-e.



– Mennyire motiválja, hogy a válogatott tagjaként lesz ott a versenyen?

– Engem mindig motivál, hogy bekerüljek a válogatottba. Amikor ez sikerül, akkor pedig az hajt, hogy ott tudjam hozni az elvárt szintet. Nagy erőket mozgósít bennem, hogy nem csak magamnak kell megfelelni, hanem minden egyes magyarnak, ezáltal úgy kell szerepelnem, hogy az méltó legyen a nemzeti színekhez.



– A névsor alapján erős magyar csapatra lehet számítani: egyetért?

– Egyértelműen. Nagy reményekkel utazunk ki, erős a magyar csapat. Mindenki motivált, az pedig még jobban hajt minket, hogy olyan kiválóságok lesznek a mezőnyben, mint a litván Aleksandr Sorokin. Azonban nálunk is sorakoznak a kiváló sportolók, ott van Erős Tibor és Bódis Tamás, talán mindketten az országos csúcs felé kacsingatnak, ahogy a nőknél Maráz Zsuzsanna is. Reálisan az én szemem előtt a korosztályos célok lebeghetnek, az egyéni rekordomat mindenképpen szeretném megdönteni, ami kétszázharminckilenc kilométer. Áprilisban korosztályt váltottam, s nem titkolt célom az 55+-osok között megdönteni az országos csúcsot, amelyet jelenleg Nagy Miklós tart 229.645 kilométerrel.



– A világbajnokság után hogyan néz ki a versenynaptára?

– A világbajnokságot követően idén már nem lesz versenyem, azonban megvannak a következő esztendő elejére is a céljaim. Jövőre az első megmérettetésem a márciusi milánói negyvennyolcórás világbajnokság lesz, ezt követően pedig majd jön szépen sorba a többi verseny.

