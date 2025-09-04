Nemzeti Sportrádió

csupasport bannerhátsófüves banner

Fighters’ Run Piliscséven – A kihívás, ami összeköt

JUDI ÁDÁMJUDI ÁDÁM
Vágólapra másolva!
2025.09.04. 18:08
null
Címkék
Sisak Zsófia Fighters' Run futás
Szeptember 13-án és 14-én rendezik a Fighters’ Runt, a helyszín pedig a MXTRACK Piliscsév motocross pályája.

Ismét itt a Fighters’ Run!

 

Magyarország egyik legnépszerűbb akadályfutó versenyét szeptember 13-án és 14-én rendezik meg Piliscséven, a különleges eseményre pedig 1600-nál is több résztvevőt várnak a szervezők.

Az izgalmas kihívás az MXTRACK Piliscsév motocross pályáján lesz megtartva, s a szokásokhoz híven a versenyzőknek most is természetes és mesterséges akadályokat kell leküzdeniük, ahol többek között erőre, kitartásra és csapatszellemre is szükség lehet.

Ahogy minden alkalommal, úgy most is különböző kategóriák és távok várják az érdeklődőket, így az amatőröktől a profi sportolókig bárki megtalálhatja a számára legnagyobb megpróbáltatást.

Kezdők és gyakorlottabbak is találnak számukra megfelelő kihívást, de csapat- és gyerekverseny, akadály nélküli terepfutás és kutyás terepfutás is szerepel a programban.

Az esemény az egész család számára remek kikapcsolódási lehetőséget jelent, ugyanis kitelepülő partnerek, büfé, szurkolói zóna, illetve kempingezési lehetőség várja a kilátogatókat. A szervezők egész hétvégén át tartó fesztiválhangulattal készülnek, az esemény minden korosztály számára izgalmas élményt nyújt.

„A Fighters’ Run nemcsak egy verseny, ez egy közösségi élmény, amelyben mindenki megtapasztalhatja a határai feszegetését és az összetartás erejét” – mondta Sisak Zsófia, a sorozat versenyigazgatója.

A szervezők közlése szerint az online nevezés szeptember 7-ig érhető el, a helyszínen a megmaradt helyekre tudnak regisztrációs lehetőséget biztosítani. További információk a www.fightersrun.com oldalon elérhetőek. 

 

Sisak Zsófia Fighters' Run futás
Legfrissebb hírek

Traumatikus élmény volt számára az ob, de aranyéremmel távozott 

Csupasport
Tegnap, 19:10

Mindent kiadott magából az Eb-n, reális helyen végzett a mezőnyben

Csupasport
Tegnap, 11:27

Két balatoni SUP-ozás között beesett a Szavanna Trail rajtjára – meg is nyerte

Csupasport
2025.08.30. 18:48

Az aranyéremért ment, el is hozta a hazai pályán rendezett versenyről 

Csupasport
2025.08.29. 16:41

Száztizenöt ország futói a Wizz Air Budapest Félmaraton rajtjánál

Egyéb egyéni
2025.08.29. 08:54

Mintha szaunában futott volna, mégis győzött az Öreg-Bakonyon

Csupasport
2025.08.27. 15:28

Remekül tartalékolt a hajrára, aranyérem lett a jutalma

Csupasport
2025.08.26. 09:57

Micsoda teljesítmény: első ultráján rögtön aranyérmet szerzett!

Csupasport
2025.08.24. 18:42
Ezek is érdekelhetik