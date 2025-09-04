Fighters’ Run Piliscséven – A kihívás, ami összeköt

Ismét itt a Fighters’ Run!

Magyarország egyik legnépszerűbb akadályfutó versenyét szeptember 13-án és 14-én rendezik meg Piliscséven, a különleges eseményre pedig 1600-nál is több résztvevőt várnak a szervezők.

Az izgalmas kihívás az MXTRACK Piliscsév motocross pályáján lesz megtartva, s a szokásokhoz híven a versenyzőknek most is természetes és mesterséges akadályokat kell leküzdeniük, ahol többek között erőre, kitartásra és csapatszellemre is szükség lehet.

Ahogy minden alkalommal, úgy most is különböző kategóriák és távok várják az érdeklődőket, így az amatőröktől a profi sportolókig bárki megtalálhatja a számára legnagyobb megpróbáltatást.

Kezdők és gyakorlottabbak is találnak számukra megfelelő kihívást, de csapat- és gyerekverseny, akadály nélküli terepfutás és kutyás terepfutás is szerepel a programban.

Az esemény az egész család számára remek kikapcsolódási lehetőséget jelent, ugyanis kitelepülő partnerek, büfé, szurkolói zóna, illetve kempingezési lehetőség várja a kilátogatókat. A szervezők egész hétvégén át tartó fesztiválhangulattal készülnek, az esemény minden korosztály számára izgalmas élményt nyújt.

„A Fighters’ Run nemcsak egy verseny, ez egy közösségi élmény, amelyben mindenki megtapasztalhatja a határai feszegetését és az összetartás erejét” – mondta Sisak Zsófia, a sorozat versenyigazgatója.

A szervezők közlése szerint az online nevezés szeptember 7-ig érhető el, a helyszínen a megmaradt helyekre tudnak regisztrációs lehetőséget biztosítani. További információk a www.fightersrun.com oldalon elérhetőek.